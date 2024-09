Hokejisté Kladna vstoupili do utkání proti Brnu skvěle a už v páté minutě vedli 2:0. Poté však následoval vyrovnaný boj. Rytířům zápas zkomplikovala druhá třetina, která jim nesedla. Brno snížilo, Kladno se dostalo pod tlak a muselo se spolehnout na brankáře Adama Brízgalu, který v klíčových momentech předvedl několik těžkých zákroků. Uklidnění přinesl až gól Jaromíra Pytlíka na 3:1 v 59. minutě. „Po tom gólu se mi hodně ulevilo, věděl jsem, že to už udržíme,“ přiznal šestadvacetiletý gólman po zápase.

Tak jak těžká výhra to z vašeho pohledu byla?

Byla náročná, protože jsme vedli téměř celý zápas, od půlky o jeden gól. I dva góly nejsou velký náskok, takže bylo těžké zůstat stále soustředěný. Věděl jsem, že pokud dají první gól, dostanou se zpátky do hry a budou na koni. Jeden gól je málo, aby tým zůstal klidný. Byl to těžký zápas. Jsem rád, že jsme přidali dali třetí gól ještě chvíli před tím, než soupeř odvolal gólmana. Ta trefa Pytlajze (Pytlíka) byla skvělá. Hrozně se nám všem ulevilo. V tu chvíli jsme věděli, že to udržíme.

Měl jste hodně těžkých zákroků, extrémně důležitý byl zejména ten zhruba 6 minut před koncem třetí třetiny proti Jakubu Flekovi. Jakého zákroku si sám vážíte nejvíce?

Chytnout dorážku je samozřejmě těžké. Ale střely ze slotu jsou těžší. Hráč má většinou chvíli čas si to připravit a může střílet kamkoliv. Dorážky jsou často o tom, že hráč jen plácá puk do brány. Když se rychle přesunu, často je zákrok o tom, že mě to trefí. Ale střela ze slotu, kdy je hráč sám na střelu, je o to složitější. I když to nevypadá jako fantastický zákrok, je to jeden z nejtěžších okamžiků.

Ve druhé třetině jste vyrazil za pukem skoro až na modrou čáru, kam se ale rychle blížil i soupeř. Jak jste tuhle situaci měl pod kontrolou?

Věřil jsem si, když jsem to viděl. Měl jsem pocit, že hráč se trochu zalekl, nečekal, že proti němu vyjedu, a na poslední chvíli zbrzdil. Už jsem byl připravený, že mu asi skočím pod nohy, protože to chvilku to vypadalo, že to nestihnu. Malinko ve mně hrklo, ale naštěstí to dopadlo dobře.

Jeden inkasovaný gól je skvělá vizitka, ale pro celou obranu, že?

Je to super. Kluci mi hodně pomáhali. Stále se stávají chyby. Druhá třetina nebyla vůbec ideální. Tam jsme si pořádně nenahráli. Puk nám odskakoval a Brno nám ujíždělo do brejků. Jeden jim i gólově vyšel. Ve třetí třetině jsme se uklidnili a hráli opravdu dobrý hokej.

Proti Brnu se vám osobně daří. Kde se to ve vás bere?

Chtěl jsem si vyřídit účty z minulé sezóny, kdy jsem se bohužel v zápase proti nim zranil. Říkal jsem si, že budu letos pokračovat tam, kde jsem loni skončil. Jsem rád, že se mi to povedlo, byla to moje první výhra v sezóně, a cením si toho. Doufám, že to bude pokračovat.

Vzpomněl jste si na ten smolný okamžik?

Teď už ne. Se Smolim (Smoleňákem) jsme se tomu zasmáli, protože mi tehdy před zápasem radil, jak vychytat Cingela. Zrovna on mi dal ten gól, při kterém jsem se zranil. Letos jsem mu říkal, že budu raději bez rad od něj. Smáli jsme se tomu. Jinak už jsem nad tím nijak nepřemýšlel, to prostě k hokeji patří. Vzal jsem to spíš jako motivaci, když jsem v zápase s nimi extraligovou sezónu předčasně ukončil a vrátil se jen na baráž. Chtěl jsem teď Brno sám pro sebe porazit, abych měl pocit zadostiučinění.

V Kladně začínáte svou šestou sezonu. Můžete porovnat letošní obranu oproti těm z minulých sezon?

Letos se nám mnohem víc daří blokovat střely, kluci mi to hodně usnadňují. Ze začátku jsme měli problémy, než si to sedlo. V přípravě to ještě nebylo úplně sehrané, padalo víc gólů, ale teď si myslím, že teď že každý ví, co má dělat. Funguje to výborně.

I blokování může být nebezpečné. Když obránce střelu jen tečuje a pro vás může být ještě nebezpečnější…

Jo, párkrát to tam nepříjemně odskočilo. Naštěstí z toho nic nebylo. Snažíme se klukům říkat, ať nesahají na střely, na které nemusí, ale v zápalu hry to nejde vždycky uhlídat. Chápu, že to dělají instinktivně. Určitě nedělají nic, čím by mi to chtěli zkomplikovat, ale stane se.

Myslíte, že na hře obrany je vidět rukopis nového trenéra obránců Svobody?

Určitě. Je to svěží začátek, kádr je obměněný, začínáme na čistém papíře. První zápas sice výsledkově nevyšel, ale byl to těžký soupeř. Výhra nad Spartou nás nakopla, a teď se snažíme udržet tu pozitivní náladu. Hrajeme dobře. I v Pardubicích jsme na ně v prvních 10 minutách neskutečně vlétli. Tohle chceme mít v mysli, že dokážeme hrát takhle dobře.

Loni jste jste na šest bodů čekali až do desátého kola, letos vám stačily čtyři zápasy. Je to nadějný začátek?

Myslím, že ano. Hrajeme dobře, musíme zůstat nohama na zemi, držet se systému a nevymýšlet nic složitého. Když se držíme systému, je vidět, že nám to vychází. Když budeme hrát jako tentokrát ve třetí třetině nebo jako proti Spartě, můžeme vyhrávat i dál.