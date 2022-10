Jaká je úleva po výhře po šesti zápasech bez bodu? Obrovská. Věděli jsme, že spolu hrály týmy, které mají šňůru proher. Bylo jasné, že to nebude žádné all stars, žádný hezký hokej. Bylo to ubojované až do konce. Podmínky byly trochu těžší, ztížila nám to mlha. Ale jsme rádi za tři body a jedeme dál.

Když mluvíte o mlze. Po druhé třetině cosi řešili brankáři s rozhodčími. Nevíte, jestli řešili právě mlhu?

Určitě to tak bylo. Rozhodčí tam řešili něco s brankáři, protože kdykoliv letěla rozehrávka nebo střela z modré, nikdo to neviděl. Bylo to jako v srpnu. Nejhorší to bylo na konci druhé třetiny, ve třetí už se to dalo a dohráli jsme to.

Jaké byly Budějovice jako soupeř?

Bylo vidět, že nejsou v pohodě. Navíc se jim zranil během zápasu Milan Gulaš. Ale tu kvalitu pořád mají. Loni byli třetí. Nikdo ale nebyl v optimální formě a vyhrál ten, kdo víc chtěl a bojoval.

Co ještě bylo podle vás rozhodující?

Speciální formace! Dali jsme z přesilovky dva góly. To nám vyšlo. Měli jsme i dobré oslabení. Dobře jsme blokovali střely. Pak už to bylo o jednom gólu. Důležité bylo, že jsme po vyrovnání dali rychlý gól na 2:1. A ubránili jsme to.

Na druhou stranu i tentokrát bylo vyloučení z kategorie zbytečných.

Tak tentokrát už bylo jen jedno. Má to sestupnou tendenci (směje se). Tak třeba příště nebude už ani to.

Ovlivnilo utkání, že České Budějovice musely střídat brankáře?

Nevím, co se Hráškovi stalo. Ale říkali jsme si, že budeme hodně střílet. Ale myslím, že by to stejně skončilo, i kdyby byl v bráně Hrášek. Brody (Adam Brodecki) to totiž trefil výborně.

Zdroj: Jan Šejhl

Jak jste vy osobně vnímal Budějovice jako soupeře, když jste tam něco odehrál?

Samozřejmě jsem vypsal nějaké prémie. Vyhráli jsme, tak budu muset něco dát do kasy. Ale přímo extra motivace to nebyla. Odehrál jsem tam krásný rok a půl. Znám ty kluky a chtěl jsem vyhrát.

V týmu jste spolu s Jakubem Babkou, který je podobně jako vy útočník přeučený na obránce.

Já už jsem klasický obránce. Klobouk dolů před Kubou Babkou, který jeden zápas hraje v útoku a druhý v obraně. To je hrozně těžké v hlavě přepnout, co má dělat útočník a co obránce. On to zvládá s bravurou a hraje výborně.

Co si vzít z výkonu, aby se vám dařilo i v pátek v Karlových Varech?

Hrát dozadu jako proti Budějovicím. Jednoduchost a bojovnost. To není krásný hokej, ale body to přináší. Snad vyválčíme další tři body.

Jan Šejhl