„Pořád jsem toho ještě plný a těžko to vydýchávám. Vůbec nechápu, co to pískalo zápas za rozhodčí a jak si mohou dovolit něco takového, co si dovolili. Pískli trestné střílení za to, že náš hráč údajně chytil puk v brankovišti, to je nesmysl. Něco takového přece čtyřicet vteřin před koncem nemůže udělat,“ byl rozzlobený hlavní tahoun Řisut Vítězslav Bílek, muž, který v kariéře hodně dokázal, roky bojoval v extralize, ale také v zahraničí.

To o mnoho mladší Pavel Husarik, který však stejně jako Bílek trénuje v Kladně malé děti, měl úplně jinou náladu. Před rokem také ve Slaném rozhodl derby se zdejším Lvem, nyní proti Řisutům. „Nájezdů se rozhodně nebojím a tenhle se povedl. Je pro nás o to lepší, že byl vítězný. Situaci před ním jsem ze střídačky neviděl, ale celkem chápu, že domácí se zlobí, když chybělo do konce tak málo. Zápas byl celkově dost vyhrocený,“ mínil Husarik.

Bílek s Husarikem se však shodli na tom, že se hrál bezvadný hokej, který musel skoro tři stovky fanoušků bavit. Na obou stranách se objevili bývalí hráči hlavně z Kladna, o to bylo vše peprnější. Za domácí Růžička, Kolářík, Bílek, Patyk nebo Janeček, u hostů Zajíc, Kehar, Šilhavý, Kučera, Husarik.

Řisuty vedly už po dvaceti vteřinách, to také z trestného střílení přesně zamířil Zdeněk Petráš (v utkání 1+2).

Hosté bez svého jasně nejproduktivnějšího útočníka Zídka přece jen skóre otočili. Sváteční střelec Martin Kehar, ještě loni extraligový, vymetl šibenici, ve druhé části se trefil T. Pejchal. Jenže pak zase zapnuli Buldoci, po rychlém výpadu první lajny doklepával Patyk a v úvodu třetí části stejný hráč krásně nabil Bílkovi – 3:2. O vyrovnání se po hezkém manévru na modré postaral Uhlík, který se po několika minutách postaral i o méně sportovní okamžiky.

Porval se se staronovou tváří Řisut Sýkorou a ještě dostal trest do konce zápasu. „Na Sýkoru plivl a to vůbec nechápu, z ledu mizí jakýkoliv respekt,“ kroutil hlavou Vítězslav Bílek. Jeho tým v závěru zahodil přesilovku a v prodloužení už přišel zmíněný rozhodující Husarikův nájezd.

„První dvě třetiny jsme byli asi lepší, ale udělali jsme hloupé chyby. Ve třetí části Řisuty přidaly a hrály velmi dobře. Byl to těžký zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Když už jsme nepostoupili do finálové skupiny, protože jsme snad dvanáctkrát prohráli o gól, chceme se poprat o první dvě příčky a zahrát si aspoň předkolo play-off,“ plánuje Pavel Husarik.

Vítězslav Bílek touží po tom, aby Řisuty soutěž udržely a nejlépe se vyhnuly baráži, přece jen je čeká dvacetileté výročí v soutěži. Zatím jsou však stále poslední. „Ale já jsem přesvědčený, že na tom tak špatně nejsme, Hronov chceme určitě dotáhnout a rozdat si to s nimi. Máme nového trenéra Romana Vargu, který to má pochopitelně hrozně těžké, aby poznal hráče a dostal do nich co potřebuje, ale má chuť a já věřím, že půjdeme ještě herně nahoru,“ říká Bílek, jehož čeká za týden v Příbrami zápas hvězd II. ligy, na který se těší, ale jeho tým trochu nepochopitelně hraje ten den na Kobře.

Pavlu Husarikovi pak vzkazuje, že si ještě o derby promluví osobně, až se potkají na kladenském zimáku. „Určitě se potkáme, on v téhle sezoně vede děti, které jsem měl předtím já. Takže jsme se špičkovali už před zápasem. Psali jsme si i pak večer a zlobil se, takže je možné, že kolem sebe budeme pár dnů chodit a mračit se na sebe. Ale jsme hokejisti, každý chce přece vyhrát, a myslím, že za chvíli zase budeme v pohodě,“ dodal Pavel Husarik.

HC Řisuty – HK Kralupy n/V 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 – 0:1). Branky a nahrávky: 1. Petráš (TS), 35. Patyk (Bílek, Petráš), 41. Bílek (Patyk, Petráš) – 15. Kehar (Kellerstein, T. Pejchal), 33. T. Pejchal (Kellerstein, A. Straka), 47. Uhlík (Chládek, Zajíc), 65. Husarik (TS).

Řisuty: Zeithaml – Kolářík, Malovický, Zich, Růžička, Strnad, Řepka, Janda – Bílek, Petráš, O. Sýkora – Patyk, Janeček, Chamrád – Okegawa, Čech, K. Pejchal – Pulda, V. Procházka, Výrut.

Kralupy: Sajdl – Chládek, Zajíc, J. Kučera, Kehar, Kapoun, A. Straka, Binko – Kellerstein, Husarik, T. Pejchal – Soukup, Šilhavý, Bradáček – Hampl, Hrala, Uhlík – Stupka, Broš, Štibran.