„Já hrát nechtěl, fotbalu moc nedám a s míčem si nerozumím. Ale přemluvili mě, že je jich málo, tak jsem zalezl do obrany. Nicméně užil jsem si to,“ usmíval se vysoký mladý muž, který kromě hokeje dává přednost raději basketbalu – však také měří 190 centimetrů – a posilovně. Což je dnes v hokeji doslova nutnost…

Alscher vynikal od malička. Výborně bránil, uměl i zaútočit. Byl pravidelně vybírán do výběrů krajů, i tam patřil ke špičkám. Před třemi lety si tak poprvé zahrál za reprezentační šestnáctku a v národních týmech je od té doby pravidelně.

V roce 2019 zkusil udělat velký krok a odešel na zkušenou do Finska, kde v týmu Pelicans Lahti odehrál dvě sezony. Ty ovšem ovlivnil covid-19 a zápasů bylo méně, než by mladý obránce potřeboval. „Finsko ale byla skvělá zkušenost. Jiný styl hokeje, žití, musel jsem se osamostatnit,“ vypráví hokejista, jenž před minulou sezonou zkusil další výzvu a přestěhoval se do Portlandu.

Víc než půlmilionové město ležící v Oregonu na severozápadě USA vyniká hlavně skvělým basketbalem, vždyť Portland Trail Blazers hrají roky NBA. Hraje se tady i nejvyšší soutěž fotbalová, zatímco hokej má „jen“ juniorskou WHL a tým Winterhawks, v němž se však Alscherovi dařilo.

Hrál první obranu vedle kapitána Claye Hanuse, sezonu ukončil s dvaceti plusovými body v tabulce plus/minus. A se spoluhráčem Jamesem Stefanem (syn někdejší české jedničky draftu Patrika Štefana) byli vybráni do centrálního žebříčku skautů – Alscher na 177. místě.

„Musím říci, že v Americe jsem se cítil přece jen o něco lépe než ve Finsku. Je to hlavně o lidech, v Portlandu ke mně byli všichni skvělí, pomáhali jak to šlo, příjemní. Ve Finsku přece jen člověk někdy cítil, že není Fin,“ vysledoval a pokračuje: „Portland je navíc krásné město pro život. Je tam hodně přírody a zároveň je pěkný i Down town. Já postupně lepšil i angličtinu, teď se už normálně domluvím, což také pohyb v zemi zpříjemňuje,“ je rád.

Na dálku sledoval ze zámoří také úspěšnou snahu Kladna o záchranu v extralize či výkony reprezentační dvacítky na nedohraném MS. I kvůli jen o trochu staršímu Jiřímu Ticháčkovi, který se v obou týmech prosazoval. O svým nadějích na start na MS dvacítek, které se bude dohrávat v srpnu, však hovořit nechce. „Kluky jsem sledoval a Jirka Ticháček paráda, hrál výborně. Co se týče Kladna, nabídli mi, abych s nimi trénoval, čehož si moc vážím. Chci se na novou sezonu přichystat co nejlépe,“ dodal nadějný obránce Marek Alscher.

