Jak byste zhodnotil celou baráž? Vyhráli jsme – a to je nejdůležitější! První zápas byl hrozně těžký. Asi to bylo i tím, že jsme 40 dní nehráli ostrý zápas. Ale dali jsme góly a zvládli jsme to. V druhém zápase už jsme byli jasně lepší. Do Jihlavy jsme pak jeli s tím, že tam chceme celou baráž ukončit. To se ale nepovedlo. První zápas v Jihlavě jsme nedominovali, udělali jsme chyby. Ve čtvrtém zápase jsme si spravili chuť i díky skvělým přesilovkám. V posledním utkání to byl boj. Kousli jsme se ale, že nechceme zpátky do Jihlavy, že to chceme ukončit doma před našimi fanoušky. A to se povedlo.

Ve čtvrtém zápase vás bodl špičkou hole brankář Žukov a zápas pro něj předčasně skončil. Jak jste viděl situaci ze svého pohledu?

Dělal jsem svou práci a šel jsem do brány. Jejich gólman mě při tom píchnul. Za to je jasný trest. Ale pomohlo nám to, dali jsme z toho dva góly. Jinak jejich brankář chytal celou sérii výborně. Prostě udělal hloupost a my ji potrestali.

Byl to podle vás zlom barážové série?

Je to možné. Jsem v Kladně od černé práce. Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Naštěstí to dobře dopadlo a udrželi jsme extraligu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Mohlo být důležitým faktorem, že Jihlava za sebou měla těžké play off, zatímco vy „jen“ 40 dní tréninku?

Nevím. Já osobně bych raději hrál i to play off. Člověk je sice víc obouchaný, má i nějaké zranění, ale my vydatně trénovali. Nikomu bych nepřál trénovat 40 dní. Po 56 zápasech základní části máte de facto letní přípravu.

Abychom se konečně dostali k pátému duelu. Blýskl jste se dvěma góly a oba byly důležité.

To byly. Na ten první mi při dvojnásobné přesilovce Pleky nádherně nahrál do poloprázdné branky. Při dalším mi to Ziki super hodil před bránu a já byl na dobrém místě. Už jsem jen vše propálil. Takové góly k tomu patří. Zasloužili jsme si celou sérii vyhrát.

Společným jmenovatelem u vašich dvou branek bylo dobré postavení a důraz kolem brankoviště.

Přesně tak. To nejlepší, co umím je právě hra před bránou, kde můžu sbírat dorážky. Nedávám moc hezkých gólů, ale pořád je to gól.

Po vašem vítězném gólu přišla i rychlá pojistka z hole Tomáše Plekance. Byla z vašeho pohledu Jihlava čtvrtým gólem tak rozhozená?

To by byl asi každý tým, když dostane gól zhruba šest minut před koncem. Víte, že vám může za šest minut může skončit sezona.

Přitom před třetí třetinou bylo skóre vyrovnané a dlouho obě strany působily nervózně.

Bylo to i herně vyrovnané. Jihlava už neměla co ztratit, my hráli o všechno. Nikdo nechtěl udělat chybu. Pak jsme dostali přesilovku. Tu jsme téměř využili (branka padla současně s koncem trest – pozn. red.). Nechtěli jsme jít do prodloužení. Síly už docházely všem. Ale my jich měli o něco víc, protože jsme byli perfektně připravení z tréninků.

Můžete popsat emoce posledních minut, kdy výhra byla už tak blízko?

Snažili jsme se být v klidu, nechtěli jsme se nechat rozhodit. Naštěstí jsme díky Plekyho důležitému gólu vedli o dvě branky a mohli jsme být víc v klidu. Poslední minuty jsme dobře ubránili, zblokovali střely a Bow nás skvěle podržel.

Jaká byla celá sezona v chomutovském azylu?

Těžká. Raději bychom hráli na Kladně, ale takhle to prostě bylo. My hráči jsme s tím nemohli nic udělat. Snažili jsme se odvádět co nejlepší práci, ať hrajeme kdekoliv.

Stihli jste bezprostředně po konci nějakou oslavu v kabině?

Něco málo proběhlo, ale na další oslavy se těšíme. Věřím, že si to teď zasloužíme. Sezona začala někdy v půli července, teď je konec dubna. Bylo to opravdu dlouhé.

Jan Šejhl