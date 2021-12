Hokejovým Rytířů odešla koncovka. Litovali toho v derby se Spartou, která jim zavařila podruhé během tří dnů. Nejprve prohrou s posledním Zlínem a teď výhrou 6:0 právě na ledě Kladna v Chomutově, kde se jí povedla hlavně druhá půlka utkání. Hrdinou mikulášského zápasu byl gólman Matěj Machovský, jenž chytil i trestné střílení a vychytal první čisté konto po návratu z nepovedeného angažmá v lotyšské Rize. Kladenští se pokusí zvednout v pátečním duelu, v němž hostí Pardubice.

Hokejová extraliga: Kladno - Sparta, situace před brankářem Bowem. | Foto: Foto: Roman Mareš

Tenhle zápas mívá grády, i když skoro bez diváků to je mizérie a první souboj v O2 areně to ani zdaleka nepřipomínalo, snad až na závěrečný pěstní souboj Dotchina s T. Jandusem. Ale což, na jedné straně Beran, na druhé zase Mikliš, Strnad, Dvořáček, či oba trenéři Jandač s Hořavou, tedy borci, kteří Kladnem nebo opačně prošli. Spartě navíc šéfuje Petr Ton. Jen Ladislav Zikmund scházel, toho nepustilo do hry zranění.