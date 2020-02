Nicméně zdá se, že při vyrovnanosti čtyř posledních celků nebude nic hotovo ani po dnešním duelu, ve hře bude ještě 5 utkání a 15 bodů.

Proti kladenským Rytířům ukazuje mnoho faktorů. Na Pardubice měli ještě poměrně nedávno 15 bodů náskoku, ale pak devětkrát za sebou prohráli a právě jejich nemohoucnost zlou sérii zlomit je faktorem, který ukazuje, že sestupovou kartu vyfasují oni.

Aktuálně hlavně čekají na uzdravení brankáře Denise Godly, jehož start není jistý ani při dnešním, už včera vyprodaném duelu. Do sestavy se naopak vrací kapitán Jakub Strnad, který marodil a k jeho nelibosti se hned roznesla fáma, že má podepsáno jinde a v Kladně už hrát nebude. Sám Strnad, který je roky srdcem kladenské sestavy, tuhle pomluvu rázně vyvrátil.

K týmu se připojil bývalý hráč Kladna, ale hlavně někdejší borec NHL Jiří Tlustý, který musel předčasně ukončit kariéru. Rytířům pomůže jako asistent trenéra. "Uděláme všechno pro to, abychom nesestoupili," hlásí bojovně.

"Je nás tam víc namočených týmů, ale je to asi zápas roku. Dostali jsme se do toho sami. Bohužel nás ta krize postihla ve špatný čas. Ale jak jsme se do toho dostali, tak se z toho musíme sami vyhrabat," řekl útočník David Stach.

Také Pardubice už jsou po tragickém úvodu a prostředku sezony v pohodě. Ustaly politické boje, do týmu vstoupil miliardář Dědek, s ním přišly i posily jako Vondrka, Rolinek a Svačina, Východočeši navíc už loni v baráži dvakrát na Kladně vyhráli. Jak to dopadne dnes?