Po minulém zápase byly vážné proslovy v kabině. Pomohly? Bylo to v pořádku. Jen normální si vyříkat, co jsme potřebovali. Poslední zápas byl nepřijatelný. I když jsme prohrávali o 3 góly, musíme dál hrát pro fanoušky a pro klub. Přesně to jsme si řekli.

Byla tedy velká motivace odčinit výkon proti Budějovicím?

Věřím, že když budeme hrát tak, jak si říkáme, můžeme porazit každý tým v této lize. To jsme předvedli a zápas si užili.

Co se zlepšilo?

Myslím, že pracovali tvrději a hráli chytřeji. A hlavně jsme proměňovali své šance.

Po dobré první třetině přišla druhá horší, kdy Karlovy Vary měly více ze hry. Kde byl problém?

To tak ve hře bývá, že je to nahoru a dolů. Jsou momenty, kdy má puk soupeř a vy musíte být připraveni zahrát dobře i v obraně. To je prostě součást hry.

Po minulém zápase se říkalo, že Kladnu neseděla hra Budějovic. Byl vám styl Karlových Varů příjemnější?

Je mi jedno, s kým hrajeme. Víme, co musíme jak hrát, abychom byli úspěšní.

Sám jste zaznamenal v pěti zápasech šest bodů. Cítíte se tedy po osobní stránce v pohodě?

Začal jsem hrát s Kubou Klepišem a Mírou Indrákem. Funguje nám chemie. Chceme hrát takhle útočně a s tím přijdou i vstřelené góly.

Aklimatizoval jste se tedy dobře?

Hraju teď mnohem víc. Ze začátku jsem hrál jen kolem osmi minut na zápas. To je velmi těžké se do toho dostat. Teď dostávám hodně času na ledě. Myslím, že ukazuji, že jsem dobrý hráč.

Jak se vám líbí česká extraliga?

Je to dobrá liga. Liší se od Finska, která působí „mlaději“. Hodně se tam bruslí, je tam mnoho mladých hráčů. Tady je to více mužské. Hráči jsou starší a také chytřejší. Více se podobá švédské SHL. Ale ve Švédsku se zase hraje na širších kluzištích. Ale pořád je to stejná hra. Je skvělé vyzkoušet si novou soutěž, objevovat novou zemi a naučit se mnoho nových věcí.

Zdroj: Jan Šejhl

Ve čtvrtek vás čeká zápas s jednoznačně prvními Pardubicemi. Jak se na to budete připravovat?

Doufám, že si zítra odpočineme a pak se vrátíme k tréninku Bude to ve všech ohledech jiný zápas. Pro nás ale hraje to, že v Kladně je led menší. To je pro nás velká výhoda. Určitě to ale bude ve čtvrtek těžké, ale také zajímavé.

Jak se vám žije v Kladně?

Bydlím v Praze. Pocházím ze Stockholmu, tak mám rád velká města. Tam je spousta vyžití, dobré restaurace, mnoho možností na procházky po náměstích nebo jen prostě ven. Právě možnost objevování nových míst mě lákalo na angažmá v Kladně.

Jak vám pomáhá, že v Kladně jste s Otou Vejvodou, který mluví dobře švédsky?

Mluví perfektně, je to pro mě skvělé. Zvlášť se staršími lidmi je občas těžší domluvit se jinak než česky. A v tom mi Ota vždy pomůže. Ale v kabině je spousta lidí, kteří mluví skvěle anglicky. Jágr nebo Plekanec taky vždy pomohou. Ale je pravda, že je fajn mít někoho, s kým můžu mluvit i švédsky.

Jan Šejhl