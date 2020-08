Zápas vám opět výsledkově nevyšel. Jak velký podíl na tom měl začátek utkání, který se vám příliš nevyvedl?

Tak bylo vidět, že ze začátku Sparta víc bruslila, víc měla chuť. Přišlo mi to takové mdlé. Postupem času se to trochu zlepšovalo. Řekl bych, že ke konci jsme už tahali za delší konec.

Nechyběly vám třeba i trochu síly?

Na to bych se nerad vymlouval. Oba týmy hrají v únavě. Na začátek té přípravy je toho dost. Nechtěl bych tu poukazovat na nějakou únavu, to vůbec ne. Tam šlo hlavně o ten přístup. Ten jsme měli horší a kvůli němu to také tak vypadalo.

Minule se vám povedlo Spartu porazit například tím, že jste hodně bruslili. Nebyl třeba problém i v tom?

Přesně, chyběl tam větší chtíč. Doma jsme byli trochu více ustrašení. Přeci jen přijela Sparta v plné, tak jsme lítali jak zběsilí. Dneska nám to tam chybělo. Navíc na tom obrovském hřišti. Oproti našemu hřišti je to nebe a dudy.

Pohár Generali Česká Cup pro vás skončil. Ukázal podle vás, co týmu chybí nebo naopak, co je dobré?

Bylo tam spoustu věcí, které se dají dohánět. Ukázali jsme si, že umíme s jakýmkoliv, i extraligovým týmem, když máme tu sílu a chuť hrát. To je optimistické, přestože tomu výsledky ne vždy odpovídaly. Ukázali jsme si, že to jde, ale musíme víc dřít. To je jednoduché. Když tomu půjdeme dřinou naproti, tak to bude dobré.

V poháru jste byli spíše za outsidery, zatímco v první lize by tomu mělo být naopak. Dá se vůbec z toho tedy vůbec něco vzít, když během sezóny budete v jiné pozici?

Vůbec si teď netroufnu soudit, jak sezóna bude vypadat. Ale třeba Sparta zkoušela hráče, kteří jinak budou hrát v první lize. To nebyla ta Sparta, na kterou pak můžeme dívat v televizi. Ten prvoligový hokej asi bude ještě ulítanější a nebude tak chytrý. Ale řekl bych, že tohle byla výborná příprava. Každý ten tým má spoustu zkušených hráčů. Bylo dobré, že jsme si to mohli proti nim vyzkoušet. Teď věřím, že to bude lepší.

Jan Šejhl