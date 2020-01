Dvě třetiny byl bezbrankový výsledek, ale ve třetí třetině napadalo hned šest gólů. Co se stalo, že to tam takhle napadalo?

Vlastně ani nevím. Vydařilo se nám pár střídání, v rozhodujících okamžicích se přiklonilo štěstí na naši stranu a povedlo se nám dát pár gólů. Prostě skvělý závěr.

První dvě třetiny ale přitom obrany na obou stranách fungovaly opravdu dobře.

Byla to hra výborných obran. 0:0 po dvou třetinách mluví jasně. Oba týmy měly pár přesilovek, my dokonce 5 na 3. Prostě defenzivní bitva. Ve třetí třetině se to otevřelo a jeden z týmů vyhrát musel. K nám se trochu přiklonilo i štěstí.

Sice to byla defenzivní bitva, ale přitom to byl i moc hezký hokej.

Rozhodně. Sice obrany fungovaly, ale stejně byly k vidění pěkné šance na obou stranách. Oba týmy mohly dát góly, ale gólmani zachytali opravdu dobře. A zlomilo se to v třetí třetině. Jen dobře pro nás.

Vedli jste 2:0, ale Brno záhy snížilo. Nepadla na hokejky i trochu nervozita?

Sice jsme vedli, ale takový je hokej. Brnu tam padl gól z přesilovky, to se prostě stane. Povedlo se nám to hodit za hlavu, hráli jsme dál náš hokej. Odvedli jsme skvělou práci a brzy jsem na to zase dovedli odpovědět. Bylo to takové pojištění.

Na váš gól Brno využilo trenérskou výzvu kvůli domnělé vysoké holi. Byl jste si jistý, že gól padl v souladu s pravidly?

Když jste na ledě, tak o tom nepřemýšlíte. Pak jsem viděl opakovačku, Brno si vybralo trenérskou výzvu. Bylo to asi blízko vysoké holi. Možná bych se rád ještě podíval ještě na záznam (usmívá se).

Trochu to vypadalo, že puk možná vyletěl až na střídačku…

Možná to tak vypadalo, ale na střídačce puk rozhodně nebyl.

V průběhu utkání se na kostce objevila vaše dcera. Všiml jste si jí i na kostce na ledem?

Je ještě malá, jsou jí teprve tři měsíce, ale občas s manželkou přijde. Dostane vždy sluchátka. A pak je třeba i na kostce. Užívám si, když ji tam vidím.

Jan Šejhl