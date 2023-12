Od 27. října čekali na výhru kladenští hokejisté. Dočkali se jí proti Litvínovu, který v loňské sezoně čtyřikrát porazili. Důležitým okamžikem byl druhý gól, který zkoumali rozhodčí kvůli možnému zásahu vysokou holí od kladenského Martina Procházky. Naštěstí pro Rytíře ale gól uznali. „Musíme být silní na puku, napadat, být důrazní. Prostě se soupeři dostat pod kůži,“ tuší recept na úspěch Procházka.

Proti Mladé Boleslavi Martin Procházka neuspěl, ale s Litvínovem skóroval a Kladno vyhrálo. | Foto: Roman Mareš

Po více než měsíci konečně přišla výhra. Tak jaká byla?

Zlaté body! Ohromně si jich vážíme. Pomohlo nám to v tabulce i na sebevědomí. Jsme tři body nad předposledním, čtyři nad posledním a to máme dva zápasy k dobru. Od toho se můžeme jen odrazit.

Bylo na Litvínovu vidět, že už to není ten tým v laufu ze začátku sezony?

To si nemyslím. Hráli dobře. Pohlídali jsme si jejich klíčové hráče. To se nám celý zápas dařilo. Snažili jsme se být aktivní, důrazní a vyřadit jejich silnou stránku.

Dá se říct, čím jste Litvínov přehráli?

Důrazem v obranném i útočném pásmu. Byly tam výpadky, kdy jsme byli statičtí. Toho se musíme vyvarovat. Troufnu si říct, že jsme Litvínov i ubruslili.

Jak důležitý byl váš gól na 2:0?

Byl hodně důležitý. Odskočit na dva nula a být v relativní klidu je pro naše sebevědomí a naopak sražení sebevědomí soupeře důležité. Trochu jsme se na střídačce potili, jestli to byla vysoká hůl nebo ne. Vůbec jsem si nebyl jistý. Rozhodčí to uznali, takže zlatý gól.

A měl jste alespoň tušení, jestli by měl či neměl platit?

Kluci na střídačce se mě ptali. Fakt jsem nevěděl. Bylo to hraniční. Měl jsem hokejku na úrovni pasu. V té rychlosti si ale neuvědomuji, v jaké výšce jsem se puku dotkl. Zaplať pánbůh, že nám to uznali. To už by bylo, kdy nám během čtyř zápasů neuznali tři góly (směje se).

Teprve potřetí v sezoně jste vyhráli třetí třetinu…

Letos se nám třetí třetiny nedaří. Je dobré vidět, že jsme proti takovému týmu tahali za delší a vítězný konec. Hlavně jsme si řekli, že třetí třetinu nebudeme jenom bránit. Nechtěli jsme jim dávat prostor a to se nám dařilo. Víceméně k ničemu jsme je nepustili.

V Třinci chválu sklidil brankář Bow, teď si ji zaslouží Brízgala, že?

Samozřejmě. Jak v Třinci Bowsie, tak teď Brízgy chytali výborně. Díky němu jsme nad Litvínovem vyhráli. Chytil spoustu šancí. Podržel nás.

Třetí zápas v řadě jste bodovali. Cítíte vzestup formy?

Ano, to cítíme. Zápasy po repre pauze nám nevyšly. Bohužel to bylo bez bodu, nebyli jsme to my. Naopak teď cítíme, že se to zvedá. Třetí zápas jsme bodovali, teď dokonce vyhráli. Doufám, že v tom budeme pokračovat a uděláme bodovou šňůru.