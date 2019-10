Jste vzhledem k průběhu utkání s bodem spokojení nebo je to málo?

Druhou třetinu jsme nezvládli. To by se nemělo stávat, abychom měli takové výpadky. Ve třetí třetině jsme se snažili jít do brány a hned to vypadalo lépe. Vyrovnali jsme a potom… (zarazí se) Je to prostě málo. Chtěli jsme brát alespoň dva body a Litvínov porazit.

S druhou třetinou jste měli problém už minule. Kde lze hledat problém?

To si musíme podrobněji rozebrat na videu, ale něco za tím určitě bude. Nějak nám tam odešly nohy. Na tom musíme zapracovat, nesmí se nám to stávat. Takhle totiž vyhrávat nebudeme.

Dostali jste dva góly během 19 vteřin. Můžete popsat, kde se stala chyba?

Nevím. Možná jsme po prvním gólu příliš svěsili hlavy. Ale ani to se nám nemůže stávat. Stálo nás to zápas a kvůli tomu jsme museli dotahovat. Po každém gólu musíme zvednout hlavy a pokračovat v naší hře.

Byl jste na ledě i při vyrovnávacím gólu. Jak jste ho ze své pozice pozoroval?

Před bránou tam byla zamotaná situace. Pozoroval jsem to jen z modré čáry. Kluci tam odvedli skvělou práci, ať už Ziki nebo Áda Stach, tak i Jarda. Díky bohu to tam dotlačili.

Vypadalo to, že se vám proti Litvínovu hrálo těžko. V čem byl tak nepříjemný?

Oni hrají specifický hokej, kdy čekají na brejky. Proti tomu se hraje nepříjemně, protože stačí jeden odskočený puk a hned jdou do přečíslení. A to v defenzivě hodně cítíme. Na to bychom se měli příští zápasy koncentrovat, aby proti nám jeli méně přečíslení.

Pomohlo vám, že jste Litvínov po minulé sezóně důvěrně znal?

Trochu to vždycky pomůže, když víte, kteří hráči jsou nebezpeční. Víte, co dělají, jak to hrají. Prostě to v defenzivě pomůže, ale nijak speciálně jsem se na to nesoustředil. Naopak jsem se soustředil na sebe a chtěl pomoci mužstvu k vítězství. To se ale bohužel nepovedlo.

Bleskly vám hlavou i nějaké vzpomínky?

Trochu ano. Ale snažím se soustředit na to, co je teď. Jsem v Kladně rád a chtěl bych zažívat co nejpříjemnější pocity a mít pak na Kladno příjemné vzpomínky. Soustředím se jen na to, co je teď a chtěl bych Kladno dotáhnout co nejvýše.

Jan Šejhl