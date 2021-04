Byli naštvaní, zklamaní. Ani do třetice hokejisté Kladna doma Jihlavu nepřetlačili. Což ještě není fatální ztráta, ale vylučuje jakýkoliv další přehmat. Pokud přijde a Rytíři prohrají, sezona pro ně skončí neúspěchem. Vzhledem k tomu, jak mají silný kádr, to neúspěch bude, tenhle tým měl být kvalitativně nejlepší z celé Chance ligy.

Rytíři Kladno - HC Dukla Jihlava 1:2, Finále play off Chance ligy, 25. 4. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Mužstvo se teď zaklíná tím, že v Jihlavě vyhrálo oba zápasy a že to teď chce a musí zopakovat. I Jihlava už to Kladnu jednou provedla a stav 2:3 otočila (2015). „Jedeme k nim, takže doufám, že tam naše série bude trvat a v sedmém duelu to pak doma zlomíme,“ zadoufal po utkání číslo 5 Marek Račuk.