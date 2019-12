Domácí překonali Denise Godlu pouze v první třetině, když ránu M. Stránského slovenský reprezentační gólman neviděl přes stínícího Marcinka. Na tenhle gól hosté odpověděli ve druhé třetině, když akci Strnada a Redlicha zužitkoval bombou produktivní obránce Austin. Dal už osmou branku v sezoně.

Padla do sítě brankáře Štěpánka, pro něhož to byla premiéra v třineckém dresu po příchodu z Pardubic. Třinec proti Kladnu postavil už třetího gólmana v sezoně – v prvním duelu to byl Bartošák, ve druhém Kváča a nyní Štěpánek.

Proti němu nastoupil Marek Hovorka, společně zahajovali sezonu v Pardubicích a oba tam prožili hořký konec, byli odejiti.

Hovorka byl docela blízko překonání Štěpánka ve druhé i třetí třetině, nerozhodný stav už ale nezlomil stejně jako nikdy jiný.

Dietní zápas, v němž oběma týmům chyběla řada opor (Růžička, Galvinš, Krajíček, Vrána – Jágr, Valský, Réway, Stach) a domácím navíc i kouč reprezentační dvacítky Václav Varaďa, mohl paradoxně rozhodnout nejméně zkušený borec na ledě – mladík Kladna Ondřej Bláha ale nedostal puk ani do prázdné brány: puk mu přeskočil hůl…

Vše rozetnuly až samostatné nájezdy, v nichž už byli střelci přesnější a pískajícím divákům nabídli více gólů – pět. O jeden více dali Třinečtí, Ondřej Kovařčík v páté sérii pěkným viglem přihrál Ocelářům druhý bod. Za Kladno se prosadili pouze O´Donnell a navrátilec Hovorka.

„Nám se nepovedla vůbec první třetina, v níž jsme po vzoru Brna chtěli hrát i my aktivně. Jenže jsme neudrželi puky a Třinec nás přehrával. Naštěstí ve druhé části jsme začali hru srovnávat a měli i několik brejkových šancí. Ve třetí části jsme šancí měli možná i víc, některé v přesilovce. Tu jsme pak měli i v prodloužení, jenže sehráli jsme ji špatně a v penaltách byl Třinec lepší,“ trochu mrzelo trenéra Kladna Davida Čermáka.

Ten objasnil i aktuální zdravotní stav Jaromíra Jágra, který po zranění v oblasti třísel není ještě plně v pořádku, s týmem ale občas trénuje, byť ne v plném režimu.

Domácí Marek Zadina litoval zejména první třetiny. „Měli jsme tam opravdu hodně šancí a kdybychom z nich dali víc než jeden gól, mohli jsme soupeře zlomit. Kluci ale makali a nějaké šance měli i poté, třeba Martin Adamský. Postupem času na kluky padla nějaká nervozita a herní nepohoda. Ubránili jsme ale těžké okamžiky v závěru a nemohu jim vytknout, že nemakali. Teď se však na góly hodně nadřeme a tak jsme rádi, že jsme zvládli nájezdy a máme aspoň dva body."

HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno 2:1 po nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0).

Branky a nahrávky: 14. M. Stránský (Marcinko), roz. náj. O. Kovařčík – 23. Austin (J. Strnad, Redlich). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3, bez využití. Diváků: 4609.

Třinec: Štěpánek – Roth, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, Haman – Szturc, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Martynek, Novotný, Adamský – Hrňa, Polanský, Dravecký.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka, Zajíc – Hovorka, Machač, Bílek – O'Donnell, T. Kaut, Hajný – Redlich, Melka, J. Strnad – O. Bláha, Zikmund, Š. Bláha.