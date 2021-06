„Přemýšlel jsem už, jestli se na hokej zcela nevykašlat,“ připomněl Lukáš Cikánek své rozpoložení z konce loňského léta. Stalo se tak poté, co se Kladnu nepodařilo zachránit extraligu a s klubem, ve kterém byl od svých patnácti, se po dlouhých letech definitivně rozešel.

Doma v Neratovicích, kde sám činil první hokejové krůčky, se chvíli věnoval svým malým následovníkům. Když pak zavrhnul i poslední nabídky, které ještě měl, plánoval už chytat maximálně krajskou ligu za Mělník.

Na brankáře jeho kalibru si ale nejvyšší středočeská soutěž nakonec bude muset ještě počkat. Mezi sezonami totiž zájem klubů znovu zesílil. Jedním z těch, které měly třiatřicetiletého gólmana v hledáčku, byl i ústecký Slovan.

„Znovu přišly nějaké nabídky, včetně zahraničních, třeba z Francie. Do toho mi ale volal Míra Mach z Ústí (sportovní manažer). Znám ho dlouho. Byl jsem se za nimi i podívat. Jednání proběhlo úplně super. Dohodli jsme se, že to zkusím,“ popsal svůj návrat do soutěže, v níž má odchytáno přesně 180 zápasů, tedy ještě o rovnou padesátku víc než v extralize.

„Uvidím, jak to půjde. Rok a půl jsem samozřejmě nechytal, ale s váhou jsem na tom naštěstí stále stejně. Věřím, že se do toho znovu dostanu,“ hlásí už v dobré náladě.

Za svou výhodu považuje i průběh skončené sezony, kdy lockdown a různá opatření nahustily program do několika měsíců. „Celá sezona byla taková divná. I někteří další hráči nehráli. Myslím, že i z toho důvodu by to pro mě nemusel být takový problém,“ uvažuje.

Měl už chytat jen v kraji

Ústí pro něj bude po Chomutovu, Berounu, Kadani, Písku a pochopitelně Kladnu, v jehož barvách odchytal zdaleka největší porci zápasů, celkově šestým ligovým klubem. Přitom nechybělo moc a někdejší mládežnický reprezentant (14 startů) by deptal útočníky už jen na čistě amatérské úrovni.

Sotva ale na konci září ohlásil svůj záměr hájit brankoviště mělnického Junioru, středočeská soutěž kvůli koronaviru skončila. „V Mělníku jsem se vlastně jen otočil a zase skončil. Byl jsem domluvený, že pokud se nic neobjeví, tak bych vypomohl. Teď jsem ale upřednostnil Ústí, které přece jen hraje o dvě ligy výš.“

Ve prospěch lvů pak mluvilo hned několik dalších faktorů. S řadou nových spoluhráčů se Lukáš Cikánek zná z minulosti. „Hrál jsem tuhle soutěž nějaký pátek. Znám Jirku Drtinu, kluky Bláhovy, potkal jsem Kubu Trefného. S ostatními jako třeba Tráva (Michal Trávníček) jsme proti sobě nastupovali vlastně celou mojí kariéru,“ čeká, že bez problémů zapadne do ústecké kabiny.

Město na Labi je navíc z Mělnicka poměrně snadno dostupné. „Z Mlékojed je to ještě pohodlnější cesta než na Kladno, většina po dálnici,“ pochvaluje si někdejší juniorský mistr republiky po boku hráčů jako Jakub Voráček, Martin Frolík nebo Jiří Tlustý.

Zcela zavrhnout pak podle svých slov nehodlá ani malování pokojů, kterým si přilepšoval v uplynulých měsících. „Když se i v sezoně objeví nějaká chvilka, jsem domluvený, že tátovi pomůžu, protože toho má hodně. Myslím, že to není až taková dřina, abych to občas nemohl dělat,“ plánuje.

V těchto týdnech se ještě bude připravovat individuálně, od července už se ale naplno zapojí do společné přípravy.