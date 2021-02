Oba týmy historicky spojuje dlouhá řada hráčů i trenérů, kteří působili v obou mužstvech. Možná nejdůležitější postavou posledních let je někdejší střelecká hvězda Kladna a nyní kouč Ústí Miroslav Mach. Na mateřský klub vždycky něco vymyslí a dokonce ho už dokázal vyřadit z play off. Aktuálně s mladým týmem Ústí bojuje o play off a Rytíři trápil vinou špatné koncovky svých svěřenců přece jen méně.

Že by se ale museli Rytíři chvástat skvělým výkonem, to tedy ne. Do zápasu vstoupili doslova hrůzostrašně a po řadě nedorazů a minel mohli za pět minut dostat klidně pět branek. Zkušenější tým by Rytíře stoprocentně vytrestal, ale Ústečtí vytěžili maximálně tyčku Sklenáře a zbytek šel buď mimo, nebo zachránil Košarišťan.

Kladno probudila ubráněná přesilovka protivníka, pak už na ledě vládlo. Rychlou dokonalou akcí přemohlo obranu hostů a Jelínek tváří v tvář Hamalčíkovi parádním bekhendovým blafákem konečně prolomil letošní střelecké prokletí – 1:0. Následně využil přesilovku Hlava, když Frye obětavě zachránil puk a Jágr z téhle dobroty vytvořil doslova laskominu pro zakončujícího hrdinu duelu, protože Nicolas Hlava byl u prvních čtyř gólů!

"Vstup do zápasu z naší strany nebyl úplně dobrý. Jak jsme dali na 1:0, tak jsme zlepšili pohyb a do konce první třetiny zvýšili na 2:0, což nám pomohlo," řekl po utkání asistent Rytířů Jiří Burger.

"Chyba byla, že jsme nedali gól. Potom Kladno trochu zabralo a vytvořilo si dvě šance, které proměnilo," hlesl asistent Ústí Jaroslav Roubík.

Ve druhé části už hostujících šancí tolik nebylo, ale přece jen se objevily. Proměňovali však zase jen Rytíři, jimž Ústí branky darovalo. Nejprve chybou při vlastní přesilovce, kterou v sólu nadvakrát potrestal Račuk. Poté dal nejsnadnější gól sezony Melka, jemuž chybující Hamalčík vyrazil puk přímo na hokejku.

Gólmanovi Ústí definitivně pokazily sezonní čísla i celý večer tři rychlé góly v úvodu třetí třetiny, kdy se trefili Plekanec, Filip a Guman, Filipova trefa padla dokonce opět v oslabení. Následně sice Seveřanů využili dvou faulů hned ke dvěma trefám zkušených Drtiny a Trávníčka, jenže konec byl zase Rytířský. Plekanec a Marosz přiblížili mužstvo po letech desítce, jenže tu odmítl Bílek.



"Druhá třetina byla zase vyrovnaná, my jsme se tlačili do útoku a Ústí dobře bránilo. Hodně nám pomohl gól na 3:0 v našem oslabení. Ve třetí třetině nám tam góly napadaly, ale pro Ústí to bylo celkem kruté. Obraz hry výsledku neodpovídal," uznal Jiří Burger, zatímco jeho protivník Jaroslav Roubík mínil, že Ústí doplatilo na úvod, kde nedalo šance a nastřelilo tyč. "Ve druhé třetině jsme se ještě snažili začít dobře, ale zápas jsme stejně nezachytili, Kladno dalo další dva góly a odskočilo. Ve třetí třetině už si nás Kladno rozebralo úplně parádně, takže si jednoznačně zasloužilo vyhrát. Bylo lepší a my mu můžeme akorát pogratulovat k vítězství," řekl Roubík.

Rytíři Kladno – Slovan Ústí nad Labem 9:2 (2:0, 2:0, 5:2)



Branky a nahrávky: 10. Jelínek (Hlava, Snuggerud), 13. Hlava (Jágr, Machala), 35. Račuk (Hlava), 39. Melka (Hlava, Š. Jelínek), 41. Plekanec (Machala, Jágr), 43. Guman (Račuk, Marosz), 46. Filip (Račuk), 58. Plekanec (Jágr), 58. Marosz (Guman) – 47. J. Drtina (Vrdlovec), 49. Trávníček (Vrdlovec). Rozhodčí: Zavřel, Doležal – Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 7:5. Využití: 3:2. Oslabení: 2:0.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar, Ticháček, Zajíc, Snuggerud, Štochl – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Melka, Š. Jelínek – Hajný, Filip, Bílek.

Ústí nad Labem: Hamalčík (46. Haas) – J. Drtina, Š. Havránek, Vladimír Brož, Klikorka, M. Voženílek, Vala, Mareš – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, O. Bláha – D. Sklenář, Protasenja, Furch – M. Bláha, Costa, Zich.