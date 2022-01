„Bylo to v podstatě o jednom gólu, ať už proti Pardubicím, nebo proti Litvínovu. V téhle kategorii to tak bývá. Ale klukům nemohu nic vytknout a takhle vyrovnané zápasy jim dají víc než kdyby vyhráli o 40 branek,“ říká Jiří Kuchler, bývalý skvělý kladenský hokejista, který proslul jako dříč ledu.

A je štěstí, že má Kladno trenéry mládeže, jako je on, v podstatě totiž navazuje na práci svého táty, který vychoval řadu skvělých hokejistů. „Myslím, že jeho kategorie je hodně nadějná,“ říká trenér o rok staršího výběru Pavel Husarik, ještě nedávno nadaný člen kladenské juniorky.

Jiří Kuchler kompliment nepřeceňuje. Sám tvrdí, že vše je dáno i tím, že kluci mají do hokeje chuť a hlavně, je jich v jeho kategorii opravdu dost. „Když je z čeho vybírat, je to vždycky lepší,“ má jasno kouč.

Výběr Pavla Husarika (a také Dominika Borkovce) skončil v Pardubicích druhý. První byli domácí, Rytíři za sebou nechali výběry Zlína a Litvínova. A trenér byl rád, že na klucích je vidět obrovský progres. „Vezměte si, že na posledním turnaji Sev.en jsme s Litvínovem vysoko prohráli a teď už je jasně porazili. To obrovské zlepšení jde za kluky, protože je hokej strašně chytil a dělají velké kroky kupředu,“ chválí Husarik.

On i Kuchler pak smekají před hráči, ale i jejich rodiči za oběť, jakou skládají v probíhající sezoně, vždyť „Kuchlerovci“ mají při rekonstrukci hlavní plochy zimního stadionu v Kladně jeden trénink týdně, a „Husárikovci“ ani jeden! A tak sedají poctivě do aut a objíždějí Mělníky, Berouny, Dobříše a další stadiony. „Už toho mají někdy opravdu dost, ale obdivuji je,“ říká Pavel Husarik a Jiří Kuchler dodává, že on také, ale… „Na jednu stranu je dobře, že pro hokej, když ho tedy mají rádi, něco vytrpí a budou si ho víc vážit. Těžké to je hlavně pro rodiče, stojí je to hlavně moře času. My jim děkujeme a snad už se brzy dočkáme druhé ledové plochy i v Kladně,“ těší se legendární bojovník a dnes mimo trenérskou funkci u Rytířů také zástupce ředitelky na sportovním gymnáziu.

