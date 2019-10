Energie už při návratu do nejvyšší soutěže začala budovat novým tým plný zajímavých odchovanců, kteří dozrávají, jsou k tomu vhodně doplněni a tak by vlastně ani nemělo být tak ohromující, že z posledních osmi extraligových zápasů jich sedm vyhráli a jsou druzí v tabulce. K tomu vstřelili druhý největší počet branek, jsou ze všech nejlepší v přesilovce a znovuoživlý talent Ivan Rachůnek je druhý v bodování extraligy za nedostižným Milanem Gulašem.

Skutečně těžký ořech pro Rytíře.

Ti se přitom potřebují odrazit k lepšímu bodovému přídělu, než jaký předvedli po osmidenní říjnové zápasové pauze. Sehráli po ní pět zápasů, tři doma, ale vydolovali jediný bodík. „Doufám, že se vrátíme ke hře, kterou jsme předváděli při naší úspěšné domácí sérii, a že získáme tři body,“ přeje si kladenský trenér David Čermák.

Vary ale v posledních letech Kladnu nesedí. Hlavně tedy v domácím prostředí. na ČEZ stadionu je Rytíři v baráži 2018 jednou přehráli a podruhé přišli o výhru jen díky chybnému rozhodnutí sudích, kteří nechali Václava Skuhravého zahrát na buly nohou.

Byla to hořká pilulka, ale jako dělají chyby rozhodčí, dělají je také kladenští borci. V letošním roce jich pro Varům udělali moře už v přípravě, kterou prohráli drtivě 1:7, tak v prvním extraligovém zápase, kdy po mizerném úvodu marně dotahovali a padli 4:7.

Speciální motivaci na utkání má kladenský útočník Ladislav Zikmund, který právě ve Varech vyrůstal. „Mám tam řadu kamarádů, všechny z týmu znám. A když člověk hraje proti svému dřívějšímu týmu, chce se vždycky ukázat. My se pokaždé před vzájemnými zápasy i hecujeme, ale pak si podáme ruce a jdeme dál,“ usmál se Zikmund v rozhovoru pro klubovou televizi Rytířů.

Hektické dny prožíval poslední dobou majitel Rytířů a jejich hlavní hvězda Jaromír Jágr. Vše začalo jeho téměř týdenní cestou do Spojených států, do toho pět zápasů, nedělní převzetí státního vyznamenání před zaplněným Vladislavským sálem Pražského hradu a středeční účastí nad slavnostním uvedením nového sponzora českého svazu ledního hokeje, společnosti Kaufland. Právě Jágr je ambasadorem.

Spousta akcí ho musí vyčerpávat, ale kvůli tomu se na blížící se reprezentační pauzu netěší. „Hlavně budu mít daleko víc času na trénink. Mně odpočinek nepomůže, mně škodí, tak to mají všichni na světě, jen si to nechtějí přiznat. Chci se připravit na to, aby mé tělo z toho mělo výborný pocit. Odjakživa jsem nesnášel zápasy, do kterých jsem šel a trápil se v nich. To si ani neužiješ, jedeš na maximum a ani nevíš, co jsi tam udělal. Ale když máš natrénováno a cítíš se silný, v pohodě si to užiješ. Tyto pocity miluju, ale bez tvrdého tréninku je nikdy nezažiješ,“ řekl muž, který nezapomněl ani na fanoušky a na utkání s Vary jako omluvu za výprask od Třince (1:7) stanovil nižší ceny vstupného.

Diváci se kromě dobrého hokeje mohou tradičně těšit i za zajímavý doprovodný program a získat při něm mohou třeba i vstupenky na listopadový kladenský koncert kapely Blood Brothers (7. 11.), kteří jsou považováni za nejlepší Iron Maiden tribute band na světě.