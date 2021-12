"Nemám slov a nechci říci něco, co by mě mrzelo. Je to jako zlý sen, ze kterého jen doufáte, že se probudíte. Nevím, co říci, je to neomluvitelné," soukal ze sebe po zápase obránce Kladna Martin Kehar a nakonec pro ostrá slova sáhl: "Pořád máme ještě dost zápasů, abychom se zvedli a začali předvádět kvůli lidem něco, co není úplně k s prominutím zke zblití," prohlásil Kehar.

Původně to v hledišti spoře zaplněné chomutovské Rock Net Areny vypadalo na pohodu. Rytíři sice vstoupili do boje bez absentujícího Jaromíra Jágra (duel smutně sledoval na střídačce, opět má problém s přitahovačem stehenního svalu), ale fanoušci před utkáním zpívali fanoušci koledy. To ještě netušili, jak bude nadílka divoká, bohatá a pro ty kladenské bolestivá.

Hradec vedl už na začátku třetí minuty 3:0, a to ještě brankář Bow chytil jasnou šanci Smoleňákovi!!! Po snížení Dotchinem se chvilku zdálo, že domácí trapný úvod nějak přečkají, ale nestalo se. Dostali další tři branky, loňské litoměřické dvojče už kladenského Berana - Miškář se dokonce trefil poprvé v sezoně. Stav 1:6 po první třetině vypadal vskutku hrozivě, obránce Jake Dotchin dokonce v jednu chvíli vzteky zamířil ke kabinám a až po zásahu kustoda Petráka se vrátil.

Na zápas se určitě těšili kladenští odchovanci Josef Zajíc a Václav Veber zapůjčení z Chance ligy. Zejména Veber, protože hrál extraligu poprvé v kariéře. Premiéra to byla hořká jako zkažené mandle. Podobně hořce končil Ondřej Machala. Bohumil Jank ho vypnul zbytečným stromem a kladenský útočník odjel z ledu na nosítkách. „Mnohým fanouškům asi zatrnulo, ale chtěl bych je uklidnit. Nemám informace, že by byl v bezvědomí, na stadionu vnímal. Je v chomutovské nemocnici a věřím, že z nejhoršího je venku. Teď je to na doktorech, ale prvotní informace jsou vzhledem k tomu, co jsme viděli, pozitivní,“ uklidňoval po utkání tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Na druhé straně po chvíli kontroval tvrdostí Hlava, i on dostal jako Jank pět minut. Opět chtěl zasahovat Dotchin, jenže mu vypadl nůž. Kdo se děsí, šlo o nůž z brusle…

Dost vyhrocený duel změnil v závěru ještě dvakrát skóre, vždy ve prospěch jasně lepších Východočechů.

Trenér hostů Patrik Martinec zářil spokojeností, aby ne. „Rozhodl náš výborný začátek, kdy jsme dali rychle dva góly a v celé třetině jsme byli hodně produktivní. V dalším průběhu už byla hry neurovnaná a ovlivněná vyloučeními na obou stranách. Klukům jsme poděkovali a jsme rádi, že jsme ještě před Vánoci zastavili sérii porážek,“ děkoval týmu.

To David Čermák jako trenér Kladna ze sebe soukal věty pomalu a velmi tiše. „Hodnotí se to strašně těžko, za mě to byl ostudný výkon. Po několik dnech přípravy jsme po čtyřech střídáních prohrávali 0:3 a bylo v podstatě rozhodnuto,“ hlesl a potvrdil, že Jágr měl opět problém s přitahovačem stehenního svalu, proto nenastoupil.

Kladno má o čem přemýšlet, ve čtvrtek jede do Liberce. Tentokrát mu ještě pomohly Budějoviíce výhrou ve Zlíně.

Rytíři Kladno - Mountfield HK 2:9 (1:6, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Dotchin (Plekanec), 25. Plekanec (Dotchin, Kristo) – 1. Oksanen (Smoleňák), 1. Perret (Kevin Klíma, Jergl), 3. Orsava (R. Pilař), 11. Miškář (Jergl), 12. Lalancette (Oksanen), 20. Kelly Klíma (Smoleňák), 24. Perret (Kevin Klíma), 55. Oksanen (TS), 60. Lev (McCormack). Rozhodčí: Micka, Svoboda – Kajínek, Axman. Vyloučení: 6:8 + Hlava (KLA) a Jank (MHK) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, Zajíc, Wood, Veber, Suchánek – Hlava, Plekanec, Zikmund – Beran, Kubík, Račuk – Indrák, Melka, Kristo – Machala, Filip, Pytlík.

Mountfield HK: Kiviaho – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Jank, Šalda – Oksanen, Lalancette, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lev, Miškář – Orsava, Štohanzl, R. Pilař.