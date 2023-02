Hostouň prožila proti Velkému Přítočnu veletoč, protože kdyby se to stalo v dospělých, plnilo by to stránky světových médií. Za deseti minut to bylo 3:0 pro Přítočenské, ale do poločasu už 3:3 a nakonec vyhrála Hostouň 7:3! „Na začátku to vypadalo, že jsme nechali nohy na soustředění,“ usmíval se kouč vítězů Jakub Hanuščík, který hned do dalšího duelu s Brandýskem musel tým omluvit kvůli nemocem.