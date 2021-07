Zatímco Plekanec, stále ještě opora Kladna, hrál za Montreal dlouhých patnáct sezon a byl a je dodnes jednou z ikon nejslavnějšího klubu světa, bývalý obránce Antonín Routa je skautem Tampy Bay a pomáhal jí vybrat třeba Ondřeje Paláta, velkou českou hvězdu Blesků z Floridy. A pozor, původně skautoval právě Montrealu a do Canadiens prosadil Plekance právě on.

Víc Kladeňáků bude přát spíše Montrealu. Slavní Canadiens mají sice nejvíc pohárů Stanleyho ze všech zámořských týmů (24!), naposledy ale slavili v roce 1993, když ve finále přemohli Gretzkyho Los Angeles. tehdy tam ještě žádní Češi nebyli, ale později ano a dokonce kladenští odchovanci. U soutoku řek Ottawy a Sv. Vavřince zanechali velkou stopu hlavně díky Plekancovi, ale hrál tady třeba Tomáš Kaberle, Tomáš Vokoun, Jiří Sekáč a aktuálně Michael Frolík, i když je jen mezi náhradníky. Mimochodem on už Stanley Cup má, s Chicagem…

S Tampou je ovšem svázáno také pár hráčů mající spojitost s Kladnem. Zejména křemičitý obránce Radko Gudas, ale i Radek Smoleňák si tady pár zápasů zahrál. Kladnem prošli i další bývalí borci Blesků Jan Hlaváč a Marek Posmyk.

Tomáš Plekanec tvrdí, že Montreal, který je jednoznačně největším překvapením Stanley Cupu, může vyhrát i finále. Nemá tolik hvězd, ale ve vyřazovacích bojích jasně ukázal, že v každé formaci má hráče, kteří se do bojů na krev prostě hodí. Vše je navíc zastřešeno brankářem Carey Pricem, který je na svém postu nejlepší na planetě, jen to zatím ještě neukázal v klubu. „Už před sezonou se mi líbilo, jak manažer Bergevin poskládal tým. Má víceméně všechno, co by mít měl. Od všeho je tam něco: jsou tam zkušenosti v podobě starších hráčů, je tam mládí a rychlost, zároveň jsou tam vysocí hráči, kteří to umí řezat. A v brance Price - navíc ve formě,“ popsal Plekanec v rozhovoru pro idnes.cz přesné důvody, proč se kanadský klub dostal tak daleko.

To Antonín Routa dál věří svojí Tampě. Někdejší obránce Kladna kdysi skautoval evropské talenty pro Montreal, teď už je řadu let právě v organizaci Tampy Bay. Ta už má řadu let nejkvalitnější tým v NHL a v posledních letech dozrál pro poháry. Loni ho Tampa získala podruhé po osmnácti letech pauzy a letos chce přidat další. A protože mají v bráně Vasilevského, v obraně Hedmana a v útoku Kučerova, Pointa, Stamkose či našeho Paláta, klidně se jim to může povést. Jsou mírným favoritem. „Já bych opravdu věřil spíš Tampě,“ usmívá se Antonín Routa starší (skautem je i jeho syn), který právě u Palátova výběru klubem byl, zatímco další hráči z našich luhů přišli jinak – Rutta výměnou z Chicaga a vynikající Slovák Černák z Los Angeles.

Slavný pohár dostávají v létě do krátkého držení i skauti, a tak je možné, že se v Kladně letos objeví. Přivézt ho koneckonců může i Michael Frolík, pokud se ve finále aspoň jednou dostane do sestavy.

A komu budete fandit ve finále vy? Můžete hlasovat!