Jakub Strnad byl před dvěma lety kapitánem Rytířů, pak ale k nelibosti některých fanoušků podepsal smlouvu s ambiciózní Mladou Boleslaví. Tam sice nehrál špatnou sezonu, ale nebyl produktivní jako předtím v Kladně (5+2 v sezoně a 1+3 v play off) a vedení bruslařů se rozhodlo, že už o jeho služby nestojí.

Strnad si mohl hledat nové angažmá, což ale není v Česku jednoduché. Nový klub musí zaplatit tabulkové odstupné a do toho se každému nechce, pokud nemá jistotu, že nový hráč bude opravdu posilou. Šanci dala Strnadovi Plzeň, ale po zkoušce mu zase poděkovala a vypadalo to, že hráč ukončí kariéru nebo půjde do zahraničí, kde se tabulkové odstupné platit nemusí.

Nakonec vše vzalo jiný obrat. Kladno začalo nový ročník extraligy třemi prohrami, má navíc zraněné útočníky Melku s Machalou, a tak se s vedením Mladé Boleslavi dohodlo a zkusí Strnadovu nadějnou kariéru restartovat. Vždyť útočníkovi s výborným bruslením, slušným zakončením, fyzičkou a schopností poctivě bránit je pořád krásných dvacet devět.

"Jsem rád, že si znovu zahraji extraligu a navíc za rodné Kladno. Musíme ale začít sbírat body, abychom se odlepili od dna a tu sezonu trochu víc nastartovali. Viděl jsem zápas Kladna s Vítkovicemi, kdy to bylo hratelné," řekl po návratu domů Strnad.

Druhý novým hráčem je rychlonohý David Dvořáček ze Sparty. Ta má přetlak útočníků, třeba šikovný Šmerha nastupuje ve farmářském Sokolově. Kladno by zřejmě raději svého někdejšího hráče Ladislava Zikmunda, který hrál v modrobílém skvěle a cenil si ho i Jaromír Jágr, ale toho zřejmě Sparta pustit nechtěla.

A tak přichází Dvořáček, jenž v Kladně působil v sezoně 2015-16, začal tehdy velmi nadějně, ale srážela ho mizerná produktivita. Šancí měl kupu, ale nedával je, což se později změnilo při dalších štacích, na které Sparta rodilého Brňana posílala. Nejlepší to bylo v Prostějově, kde dal i 20 branek za sezonu a to byla vstupenka zpět do Holešovic. Ve Spartě odehrál za poslední dva roky skoro 90 utkání, a protože i jemu je 29 let, má už zkušenosti i ideální věk.

"Návrat na Kladno byl hodně nečekaný a rychlý. Jsem ale rád, že přicházím do známého prostředí, kde znám i pár kluků," řekl Dvořáček, jenž si zahrál právě se Strnadem, ale i Keharem, Pitulem a Račukem. Sám by do hry chtěl přinést hlavně rychlý pohyb a agresivitu. "Oba jsou výborní bruslaři a bruslení nám v úvodu soutěže chybělo," vysvětlil trenér David Čermák, proč klub sáhl právě po těchto posilách.

