Je to doba složitá. Nejen pro dospělé, ale i pro děti. A často hlavně pro ně. Školní docházka se v době pandemie koronaviru stala vzácnou, mládežnický sport na několik měsíců prakticky zmizel ze života. „Nemohli jsme uspořádat tradiční nábory, děti si mohou spočítat na prstech rukou, kolikrát se letos dostali na stadionu na led. Zápasy mládežnických kategorií nám začaly v září a skončily v říjnu,“ mrzí Jana Kregla, generálního manažera kladenské hokejové mládeže Rytířů.

Co fungovalo řadu let a bylo samozřejmostí, to teď nabralo úplně jiné rozměry. Několik generací úspěšných kladenských hokejistů bylo vychováno i díky spolupráci hokejového klubu s 12. ZŠ Brjanská, kde je školní rozvrh přizpůsobený tréninkům. Letos poprvé hrozí, že se budoucích prvňáčků v tzv. „hokejové třídě“ sejde málo. „Ano, je pravda, že stále sháníme děti do hokejové třídy, protože jich nemáme tolik, co dříve. Důvod je ten, že se rodiče bojí, že jejich děti kvůli pandemii nezačnou hrát hokej, případně v jeho hraní nebudou pokračovat. To by však nikoho nemělo odradit,“ zdůrazňuje tiskový mluvčí Rytířů Kladno Lukáš Jůdl.

Do „hokejové“ třídy na 12. ZŠ se může zapsat i to dítě, které s hraním hokeje ještě nezačalo. „Začít může klidně později. Program hokejových tříd nabízí uzpůsobený harmonogram rozvrhu, díky kterému děti zvládají skloubit školu s hokejem. Rodiče navíc mají o vše postaráno, protože děti vozí ze stadionu do školy a naopak autobus. Funguje to takto už mnoho let v současném profesionálním hokeji najdeme desítky hráčů, kteří tím na 12. ZŠ prošli a moc si to chválí,“ dodává Jůdl.

Jeho slova ostatně potvrzují i dva kladenští Rytíři, bývalí žáci základní školy v Brjanské ulici. „Když se řekne „hokejová dvanáctka“, okamžitě se mi vybaví pan ředitel Dufek. To je výborný chlap a člověk na svém místě. Dále se mi ale samozřejmě vybaví školní léta a skvělá parta kluků, kterou jsme měli ve třídě. Také se mi vybaví školní tréninky,“ říká obránce Martin Kehar.

Toho doplňuje bývalý spolužák a současný spoluhráč Patrik Machač. „Největší výhodu 12. ZŠ vidím v tom, že žák nezameškává kvůli sportu školu, a přitom se může hokeji věnovat naplno. Vedle běžných tréninků mají žáci ´dvanáctky´ dodnes i školní tréninky, které jsou navíc, a díky kterým se můžete v hokeji zlepšovat,“ vzpomíná kladenský útočník.

A zameškané letošní nábory? Rytíři chystají alternativu, která má nahradit celorepublikový projekt Pojď hrát hokej, díky kterému začalo s oblíbeným sportem na Kladně i přes sto nových dětí ročně. „Čekáme však na vývoj situace v Česku,“ podotýkají zástupci klubu a věří, že se vše brzy zlepší a děti se na zimní stadion, kde vyrostli hráči jako Jágr, Plekanec, Nový, Pospíšil, Frolík, Pavelec či duo Patera/Procházka, zase vrátí.