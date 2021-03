Japonci se dostali ke Kladnu vlastně zásluhou borců, kteří tam v 80. let odešli trénovat a pak hrát. Trenérsky tam začal Bohumil Prošek, dlouho tam byl i Ota Vejvoda. Jako hráči nastupovali za "družební" klub Kladna Furukawu Denko Eduard Novák a František Kaberle. Díky tomu začali nejzajímavější borci z Kladna proudit občas do Kladna, ale jediný si vydobyl smlouvu s A týmem. Bylo to právě Hiroyuki Murakami v roce 1993, který na doporučení Oty Vejvody přesvědčil trenéra Jana Nelibu, že bude týmu platný.

Byl mezi hráči oblíbený a diváci mu fandili co to šlo. Když dal svůj jediný gól při rekordní výhře 13:4 nad Jindřichovým Hradcem, slavilo se v publiku, jako by Kladno získalo titul. "Zatočila se s ním země, tak čistou radost jsem ještě neviděl. Nejen jeho, ale všech v týmu. Samozřejmě pak musel koupit svačinku do kabiny," usmívá se tehdejší kapitán Josef Zajíc.

I proto Murakamiho klub hledal a díky Vítu Heralovi, ale i Josefu Zajícovi nebo dalšímu bývalému borci Kladna Michalu Mádlovi našel. "Byla to až detektivní práce. Po zhruba měsíčním úsilí se nám přes japonský hokejový svaz nakonec podařilo spojit s historicky prvním cizincem v kladenském dresu Hiroyukim Murakamim a popřát mu k nedávným padesátinám," napsal Heral na webové stránky Rytířů.

Josef Zajíc si vzpomíná, že Murakami byl vzorem houževnatosti. "Neznám hráče, který by byl ochoten pro zisk místa v týmu vydržet tolik co on. Vydržel fakt dlouho, navíc v cizím prostředí, kde se s málokým domluvil. Honza Neliba ho párkrát do sestavy dal, ale na místo čekali borci jako Židlický nebo Eliáš, tohle bylo nad Murakamiho možnosti," vysvětluje Zajíc.

Ovšem to neznamená, že by Japonec do party nezapadl. Slavil jako v Dominu, tak na plivátku, byly to zlaté časy kladenského hokeje. Také české holky si tehdy mladík ze země vycházejícího sluce oblíbil. "A ony jeho, jenže pak vždycky nějak cukly, asi to bylo kulturní hradbou. Pak se to ale srovnalo," pousmál se Zajíc s tím, že podrobnosti do novin nepatří.

Na Mirečka, jak se mu tehdy přezdívalo, si vzpomněl také Fanklub Poldi Kladno, který nechal Hirovi k nedávným kulatým narozeninám vyrobit přesnou repliku jeho poldováckého dresu. Ten zašle do Kušira na ostrově Hokkaidó, kde nyní bývalý japonský reprezentant žije.

„Moc děkuji za přání k narozeninám. Jsem velmi vděčný, že jsem na Kladně mohl hrát. Už je to 27 let, co jsem se vrátil do Japonska a je mi padesát,“ napsal nám v češtině přes Google překladač a prozradil, že pracuje jako učitel na střední škole. „V každém případě bych chtěl jít do Kladna a pozdravit se při pohledu na výrazy obličeje všech,“ pokračoval Hiro Murakami, a i když Google přeložil jeho větu kostrbatě, určitě její význam každý dobře chápe.

V roce 1999 se s některými Kladeňáky setkal Murakami na MS v norském Oslo, kde naši ve skupině porazili Japonce 12:2. I Mireček bojoval ve čtvrté formaci soupeře jak to jen Japonci umějí. Tehdy ji m dal Libor Procházka dva góly a trefili se i další bývalí kamarádi Martin Procházka nebo František Kaberle.

V další sezoně se Murakami ještě jednou do Česka vrátil a bojoval v dresu tehdy ambiciózního HC Mělník, kde sehrál i s play off 38 zápasů a dal šest branek. Zahrál si rovněž v Americe a Švédsku, znovu okusil atmosféru světového šampionátu (2001).

Hokeji zůstala jeho rodina věrná, syn Murakamiho hraje také - a na zádech nosí hrdě číslo „68“.

Své psaní Hiro zakončil větou: „Miluji Kladno!“