Na jednu stranu vypadal zápas jako přáteláček - žádná taktika, ulítané, souhra minimální. Na druhou stranu celkem tvrdě hrané utkání s šancemi na obou stranách.

Chvíli před prvním gólem domácího Stehlíka se mohl trefit Kubík - trefil však jen tyčku. Opět byl hodně aktivní, ale poprvé v přípravě nebodoval. tyčku později trefil ještě Ciampini, ten je specialista. Konstrukci orazítkoval v každé ze tři přípravných duelů.

To na druhé straně se Kanaďan Estephan prosadil hned ve svém prvním duelu ve žlutočerném a jeho gól stanovil konečný účet na 2:0.

Utkání mělo také nervózní okamžiky. Když šlo Kladno podruhé do tří, Suchánek vyloučení neunesl, práskl holí do plexi, pak ještě vše komentoval a k desítce dostal ještě do konce zápasu. Přitom faul byl naprosto jasný.

Ve druhé třetině domácí Kolář trefil do hlavy kladenského Kanaďana Krista. Okamžitě po něm skočil Ciampini, jako třetí se zbytečně do bitky přidal Dotchin. Kanaďané se perou i sami za sebe.

Brankář Bow zachytal dobře, góly dostal těžko chytatelné a několik dalších pochytal.

"První polovinu zápasu hodně ovlivnila naše nedisciplinovanost. Za třicet minut jsme hráli 18 minut v oslabení, a to strašně ovlivnilo průběh zápasu. Hráči, kteří nehráli oslabení, dlouho seděli na střídačce a nedostali se dostatečně do hry," mrzelo jednoho z asistentů Kladna Jiřího Burgera. Litvínov podle něj vyhrál zaslouženě, byl na tom hlavně lépe bruslařsky. "My si tam také pár šancí vytvořili, a i když byly vyložené, neskončily brankou," zklamaně dodal Burger.

Nyní čeká Rytíře zápas v Berouně s Karlovými Vary příští úterý.

Litvínov - Kladno 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Branky: 25. Stehlík (Gerhát, Zygmunt), 32. Estephan. Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Pešek, Votrubec. Diváků: 1093.



Litvínov: Zajíček - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Zeman, Demel, Kolář - Pospíšil, Hübl, Lukeš, - Zdráha, Svoboda, Kudrna - Straka, Stepan, Jarůšek - Stehlík, Gerhát, Zygmund.



Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Baránek, Donaghey, Suchánek (od 38. Ticháček) - Kristo, Plekanec, Ciampini - Melka, Kubík, Bílek - Račuk, Pitule, Hlava - Jágr, Filip, Beran.