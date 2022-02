Souboj nejtrestanějších týmů soutěže odehrálo Kladno bez nemocného střelce Kubíka (viróza), zatímco Liberci scházeli zkušený Klepiš i na olympiádu odvolaný slovenský reprezentant Rosandič. Zajímavostí byl návrat kladenského beka Donagheye do sestavy po téměř dvou měsících i to, že ho trenéři použili do čtvrtého útoku, kde tak s Babkou hráli obránci dva.