Hokejisté Kladna zvládli úvodní dva zápasy barážové série na domácím ledě a nyní je čekají dvě odvety ve Zlíně. Tam požene domácí Berany stadion zaplněný nažhavenými fanoušky, kteří si užili triumf svého týmu v Chance lize. Na poslední představení na Zimním stadionu Luďka Čajky navíc Rytíři nebudou mít právě nejpříjemnější vzpomínky.

Druhé utkání baráže Kladno - Zlín. Tomáš Plekanec | Foto: Roman Mareš

Kladno se ve Zlíně naposledy představilo loni 17. února v rámci souboje dvou posledních extraligových celků. Sedm kol před koncem měli Rytíři před Berany náskok sedmnácti bodů a mohli se před závěrem sezony uklidnit jeho dalším navýšením. Mužstvo Jaromíra Jágra mířilo na východ republiky se třemi výhrami v zádech a proti sobě mělo trápícího se soupeře, který padl dvakrát v řadě.

Jenže Rytíře rozhodně nečekal úplně obvyklý duel. Kladno dotahovalo po brance Jiřího Suhrady ze šesté minuty a první třetina se navíc nedohrála vcelku. Rozhodčí ji předčasně ukončili poté, co v hledišti zkolaboval jeden z fanoušků a museli u něj zasahovat zdravotníci.

Po nezvyklé přestávce však hosté udeřili. V přesilové hře na začátku druhého dějství srovnal Nicolas Hlava a po polovině zápasu otočil vývoj Ladislav Zikmund. Sudí ještě jeho branku zkonzultovali s videem, ale nakonec ji posvětili.

Rytíři pojedou do Zlína s ideálním náskokem 2:0, rozhodl už drtivý úvod

Kladno i dál mělo řadu šancí, svůj náskok však ne a ne navýšit. Ve 49. minutě pak srovnal Zdeněk Okál a vše směřovalo k dělbě bodů. Jenže devět sekund před koncem základní hrací doby bylo všechno jinak. Ladislav Zikmund na buly zakryl puk rukavicí a rozhodčí mu nekompromisně udělili dvouminutový trest za zdržování hry – padnutí na puk. To se navíc nelíbilo kladenské střídačce ani kapitánovi Tomáši Plekancovi, který za protesty proti verdiktu vyfasoval trest na dvě minuty a k tomu navíc osobní desítku.

A Berani naložili s nabídnutou šancí nejlépe jak mohli. Po vyhraném buly vypálil tvrdě Daniel Gazda a pět sekund před koncem rozhodl o vítězství svého týmu. Rozdíl mezi oběma mužstvy se zmenšil na čtrnáctibodový a Zlín mohl dál pomýšlet na vyhnutí se přímému sestupu.

„Já jsem nic špatného neudělal,“ vrátil se ke zmiňovanému momentu sám Zikmund po letošním druhém barážovém klání. „Pamatuju si to ale, jak jsme byli s Plekym vyloučení devět sekund před koncem,“ dodává.

Kanaďané vykoupili celý fanshop Rytířů. A Jágr je čekat nenechal

Sám si dobře uvědomuje, že podobný kolaps si Kladno v baráži dovolit nemůže. Zlín, který poženou plné tribuny, ale určitě bude chtít sérii zdramatizovat. „My jsme teď hráli dvakrát doma, teď se situace otočí. My si s tím musíme poradit, jestli přes ně chceme přejít,“ říká jasně Zikmund.

Jak on osobně se do Zlína těší? „Já vyloženě nemám žádný stadion, kde se mi hraje dobře nebo špatně. Je to o tom, jak se člověk na zápas připraví a jak do toho vstoupí,“ zakončil.

Kladenští fanoušci teď musí doufat, že jejich tým vstoupí do obou zápasů dobře. Pokud Zlín vyhraje alespoň jedno z utkání, vrátí se série zpátky na kladenský ČEZ stadion v pondělí. V opačném případě oslaví Rytíři udržení v extralize už v pátek.