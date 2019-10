Po dalších smolných porážkách už vise nad hokejisty Řisut ve II. lize Damoklův meč. Zápas o šest bodů na ledě Nové Paky ale zvládli skvěle včetně koncovky.

Mostečtí lvi (v modrém) v zápase s Řisuty. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Poté, co ve středu ztratili v koncovce další domácí duel s Dvorem Králové v sobotu nic podobného nedopustili. Paka vedla do 17. minuty, kdy Hovsepjan vyrovnal na 2:2. Zápas pak ke konci druhé části zlomili Fortelka s Vyskočilem, pro kterého to byla už druhá trefa. Stav 2:4 ještě vylepši Okegawa.