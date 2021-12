Nejpěknější bylo první dějství. Kladno sice mělo tradičně dost děravou obranu, ale šance přežilo a samo mělo také několik velkých. Největší Kubík, který jel na Godlu úplně sám, ale nevyzrál na něho. Na druhé straně předvedl Bow parádní zákroky hlavně proti Zdráhalovi či Jarůškovi, ale to ještě netušil, jaká šichta ho čeká ve druhém dějství.

Kladno stejně jako v předešlých zápasech začalo vršit fauly a technické chyby, neustále se bránilo ve čtyřech, ale z mnoha šancí Vervy se ujala jediná. Na konci třetí dvouminutové přesilovky se Kudrna snadno dostal přes Baránka a jeho průjezd zakončil dorážkou Estephan. Kanaďan otevřel už předešlý vzájemný duel a také v přesilovce…

Rytíři pak byli úplně opaření, Godla neměl jediný zákrok, ale v závěru třetiny přišly i fauly na litvínovské straně. Pomstil je v přesilovce pět na tři Jágr a pomsta to byla sladká už proto, že odpykával předešlý trest a fanoušci Litvínova na něj trapně pokřikovali.

Pro Kladno, které začalo třetí třetinu mnohem lépe, bylo ještě lépe a opět u toho byl Jágr. Rozjel akci přihrávkou Plekancovi, který před brankou našel Zikmunda – 2:1. Náskok domácím ale vydržel jen pět minut, než se bombou trefil nejčastější litvínovský střelec Irving a vyrovnal.

Blíž rozhodnutí pak byli spíš Rytíři, protože dorážka Kubíka, sólový úniku Berana a jasná dorážka Filipa k tomu vybízely, jenže Godla odolal.

Rozhodlo tak až prodloužení, v němž se Kladenským v sezoně moc nedaří, ale tentokrát parádní průnik Filipa překlopil štěstí na jejich stranu.

„Hodně vybojované dva body, jsme za ně rádi, ale pořád to není ono, byla to taková plácaná. Série porážek trvala dlouho, a my nejsme ve stavu, kdy bychom udělali pár výher po sobě. Snad se teď dostaneme do lepší pohody, ale zlepšit se musíme úplně ve všem," usmál se po zápase v rozhovoru pro ČT Tomáš Plekanec.

Poprvé v prosinci vyhráli a teprve podruhé bodovali hokejisté Kladna. Proti Litvínovu jim hodně pomohl návrat uzdraveného Jaromíra Jágra do sestavy, téměř padesátiletý majitel Rytířů dal osmou branku sezony a na další přihrál. Výhru 3:2 však trefil až prodloužení mladý Matyáš Filip po parádní akci. V úterý Kladenští jedou bojovat o další body do Karlových Varů.

Rytíři přišli o vyautovaného obránce Dotchina, který nasbíral tak vysoký počet trestných minut, že dostal stopku na jedno utkání. A tak si tentokrát pozvali jako výpomoc obránce Zelingra s Veberem a útočníka Routu. Tým odehrál slušně dvě třetiny a protrápil se kvůli faulům jen tou druhou.

„Hodně vybojované dva body, jsme za ně rádi, ale pořád to není ono, byla to taková plácaná. Série porážek trvala dlouho, a my nejsme ve stavu, kdy bychom udělali pár výher po sobě. Snad se teď dostaneme do lepší pohody, ale zlepšit se musíme úplně ve všem,“ usmál se po zápase Tomáš Plekanec.

Trenér Litvínova Vladimír Růžička se na svůj tým dost zlobil, podle něj zahájil zápas katastrofálně. „Můžeme děkovat brankáři, že jsme v první třetině neinkasovali. Šli jsme do vedení, ale pak nevyhodíme puk v oslabení, dostaneme gól, potom další, ale povedlo se aspoň vyrovnat. V prodloužení jsme udělali chybu a bod navíc bere Kladno,“ konstatoval trenér Litvínova, který se tak trochu vracel domů, protože Chomutov roky vedl. Okomentoval i výkon Jaromíra Jágra. „Dokazuje, že i v tomhle věku může hrát s těmito hráči, což je neuvěřitelné. Pomohli jsme mu, že jsme nevyhodili puk, ale ukázal přehled.“

Růžičkův protějšek Jiří Burger mínil, že první třetina byla spíš vyrovnaná, ale souhlasil, že ve druhé části se Rytíři dostali pod tlak sérií oslabení. „Pomohl nám vyrovnávací gól půl minuty před koncem třetiny, a když jsme pak šli do vedení, už jsme věřili, že výhru udržíme. Bohužel jsme si nepokryli jednu situaci, soupeř vyrovnal, ale zápas jsme překlopili na naši stranu v prodloužení. Jsme rádi i za dva body a zlomení série. Ale je to pořád jeden zápas a my na to musíme navázat třeba hned v Karlových Varech,“ dodal Burger a rovněž pochválil Jágra. „Výhra jde hodně za ním!“

Rytíři Kladno – Verva Litvínov 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0).

Branky a nahrávky: 40. Jágr (Wood), 48. Zikmund (Plekanec, Jágr), 64. Filip (baránek, Melka) – 29. Estephan (Kudrna, Sukeľ). Rozhodčí: Hodek, Hejduk – Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 28:42. Diváků: 1000.

Kladno: Bow – Veber, Kehar, Baránek, Wood, Zelingr, Suchánek – Zikmund, Plekanec, Hlava – Jágr, Filip, Pytlík – Račuk, Kubík, Melka – Routa, Indrák, Beran.

Litvínov: Godla – Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, D. Kolář – P. Zdráhal, Estephan, M. Chalupa – Jarůšek, V. Hübl, Straka – F. Lukeš, Sukeľ, Kudrna – P. Svoboda, Gerhát, Zygmunt.