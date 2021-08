Podle přípravy soudě dorůstá kladenský hokejista Adam Kubík do ideálních let. Už má zkušenosti s mužským hokejem na nejvyšší úrovni, prošel si i těžkým obdobím, kdy v extralize i I. lize nedostával tolik šancí. Teď je to jiné a Kubík je v přípravě hodně vidět. Pravidelně boduje, gól dal i na ledě německého Ingolstadtu a přispěl tak k výhře 4:1. Jak se mu v Německu hrálo, o tom mluvil po skončení duelu v Saturn Areně.

Šestý zápas finále hokejové Chance ligy mezi HC Dukla Jihlava a Rytíři Kladno. Adam Kubík právě rozhodl | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Tradiční účastník německé nejvyšší ligy DEL, mistr Německa z roku 2014, vás prověřil slušně, ale máte výhru 4:1. To je výborný výsledek, ne?

Ze začátku to moc nevypadalo, ale pak jsme se z náročné cesty oklepali. Domácí ukázali kvalitu, hráli výborně do útoku a my museli co nejlépe bránit, ale nějak se to dařilo. I díky brankáři Bowovi, ten nás hodně podržel. Pro zpříjemnění přípravy je výhra výborná.