Kladno otočilo v poslední třetině z 1:3 na 4:3, ale vzápětí mířil Kubík jen do tyčky a na druhé straně trefil dokonale Navrátil. Někdy rozhodují i centimetry a tentokrát pomohly hostům - v prodloužení dokonal výhru Olomouce Knotek a jeho tým měl opravdu velkou radost. "Bezprostředně po zápase to mrzí. Z našeho pohledu jsme byli aktivnější, lepší tým. Ale v hokeji to tak je. Olomouc možná měla víc štěstí, možná my se málo tlačili do branky. A takhle to dopadlo," hodnotil po zápase kladenský útočník Martin Procházka.