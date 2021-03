Zase ty pitomé fauly. Ale výkon podali Rytíři proti Sokolovu dobrý

/FOTOGALERIE/ S podstatně větší chutí a mnohem lépe než v Kadani odehráli zápas proti Sokolovu hokejisté Kladna. Vyhráli a udrželi se v čele tabulky Chance ligy, i když slavily všechny top týmy. Rytíři však opět předvedli v plné parádě to, na co v play off musí zapomenout, hromadu vyloučení. Díky nim byli Západočeši dlouho ve hře. Skončilo to 5:2.

Chance liga: Kladno (v modrém) hostilo Sokolov. | Foto: Antonín Vydra

Kladnu se trochu vyprázdnila marodka, na které už zůstali jen Suchánek, Machač a Pitule, jenže personální starosti měli spíš hosté, kteří si v Kladně zahráli poprvé po padesáti letech. Těm chyběli Kverka, Osmík a k nim brzy přibyl ex-kladenský kapitán David Tůma, jemuž nasadil drsný ruský strom Vselovod Sorokin. Možná proto začali hosté hodně zakřiknutě a po první třetině mohlo být vymalováno. Kladenští však neproměňovali šance s výjimkou dvou. První nádherně připravil Jágr mladému Machalovi a pak se zblízka prosadil Filip, jenž proti Sokolovu dal i svůj první sezonní gól. Hokejové zajímavosti z 3. března: Když Jágr kouřil Spartu Přečíst článek › Druhá třetina byla úplně jiná a překlopila síly nejprve na stranu hostů a pak domácích. Ti ji začali třemi fauly, a byť byli dlouho v oslabení nebezpečnější než chybující protivník, ten nakonec Plekancův faul nefaul potrestal přesnou ranou Vracovského. Už předtím skóroval Vrána, jenž ex-kladenský junior Hašek zahrál vysokou holí a branka nemohla být uznána. Přesto Sokolov vyrovnal a opět z přesilovky a opět přesně střílejícím Vracovským. Pro Rytíře to už bylo frustrující, Plekanec dostal desítku, se soupeřem se škorpil i Jágr. I bohové se někdy hněvají. Pak ale došlo ke zlomu. Chybu Poizla potrestal zblízka mazácky Hlava a Rytíři zase zvedli hlavy. Navíc následně rozhodčí ublížili pro změnu hostům a hodně přísnou přesilovku pět na tři využil těsně před koncem třetiny Kubík, jemuž skvěle nabil Marosz. Vyjma vyloučení předvedlo Kladno tentokrát proti nadanému sokovi dobrý výkon a potvrdilo ho i v posledním dějství, kdy hru kontrolovalo a sršelo aktivitou. Gólově ho zakončilo duo, které ho načalo. Machala si dobře všiml, jak Jágr zacvičil s Klejnou a našel si jeho dokonalou přihrávku. Brankář Neužil, který v letní přípravě prohrál v Kladně i v dresu Sparty, neměl šanci. "Byli jsme spokojeni s první třetinou, kdy jsme hráli dobře a takhle bychom si představovali hru v play off. Vyhrávali jsme souboje, získávali puky. Bohužel se hra ve druhé třetině rozkouskovala vyloučeními, Sokolov vyrovnal, ale zase jsme to otočili a podle mne zaslouženě zvítězili,“ hodnotil zápas domácí trenér David Čermák. Hostující asistent kouče Petr Holejšovský mínil trochu překvapivě, že rozhodla první třetina. "Nastoupili jsme do ní bojácně a s velkým, zbytečným respektem. Prohrávat tady 0:2 je těžké a horkotěžko se to otáčí. Nám se sice povedlo vyrovnat, ale zápas byl strašně rozkouskovaný častými vyloučeními, plno hráčů se nedostalo do tempa a v závěru nám pak chyběly síly,“ řekl zástupce sokolovské lavičky. Rytíři Kladno – Baník Sokolov 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)



Branky a nahrávky: 11. Machala (Jágr), 17. Filip (Hajný), 35. Hlava (Kubík), 40. Kubík (Marosz, Račuk), 52. Machala (Jágr, Frye) – 28. Vracovský (Gut), 33. Vracovský (J. Pohl, Gut). Rozhodčí: Jechoutek, Čáp – Belko, Tvrdík. Vyloučení: 8:4, navíc Plekanec a Hajný (K) na 10 min. Využití: 1:2.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, S. Zacharčuk, Snuggerud, Kehar, V. Sorokin, Zajíc – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Kubík, Melka – Hajný, Filip, Bílek.



Sokolov: Neužil – J. Pohl, Poizl, Kadeřávek, Klejna, Přindiš, Březák, Tureček – Švec, T. Rohan, D. Tůma – Vitouch, Gut, Hašek – Vracovský, Vrána, Kropáček – A. Rulík, Prymula, Křemen.