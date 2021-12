Váš výkon byl jako na houpačce, po špatné první třetině přišlo zlepšení ve druhé. V závěrečné části zase naopak šla kvalita dolů. Čím to bylo?

V první třetině jsme byli snad ještě v autobusu. Říkali jsme si, že se nám tohle stávat nesmí a stalo se nám to již po několikáté. Pak přišla super druhá třetina, kde jsme srovnali stav. Jenže následně přišla zbytečná a nesmyslná vyloučení, která nás stála zápas.

Dobrou vizitkou nejsou ani tři góly inkasované v oslabení.

Vyloučení se stát může. Ale když víme, jak kvalitní přesilovky Brno má a necháme se hloupě vyloučit… To nás stojí body a odjíždíme zase s prázdnou.

Neukolébala vás třeba druhá třetina, ve které jste srovnali stav?

To bych neřekl. Vlétli jsme do ní jako jeden muž. V tom jsme měli pokračovat až do konce. To se bohužel nestalo. Nezbývá nám než v sobotu potrénovat a neděli to proti Spartě zvládnout.

Poslední dobou hrajete na sedm obránců. Neskřípe tam třeba souhra?

Těžko říct. Když se hraje sedm beků, musíme odmakat každé střídání naplno. Tícha (Jiří Ticháček) teď odjede na dvacítky a zbyde nás jen šest. Přes Vánoce pak jdou zápasy hodně za sebou, tak snad nám pomůže, že se čas na ledě mezi nás rozdělí.

Od druhé části jste se přesunul do první přesilovky. Jak se vám tam hrálo?

Už jsem tam hrál na začátku sezony, tak jsem věděl, co a jak. Po první třetině trenéři řekli, že tam půjdu místo Dotche a on půjde do druhé přesilovky. Snažil jsem se odvést co nejlepší práci. Sice nám to tam nespadlo, ale v neděli to snad zlepšíme.

Přestože jste porazili Mladou Boleslav, tak to vypadá, že poslední tři zápasy vám chybí pohyb. Souhlasíte?

Hlavně v té první třetině. Sám to nechápu. První třetina, než se rozhýbeme, tak nám zápas uteče. Pak to doháníme, stojí nás to síly. Ale natrénovaní jsme, je to jen v hlavách, že nebruslíme, ačkoliv bychom měli.

Co do příště zlepšit?

Jak vidíte, zápasy rozhodují přesilovky. Musíme je proměňovat, abychom urvali body. A nesmíme se taky nechat vylučovat. To už nás stálo několik zápasů. Pět na pět můžeme hrát úplně s každým.

Jan Šejhl

