Jaký byl zápas v plné O2 areně? Těžký na hodnocení. Na začátek jsme nebyli připravení. Pak jsme zjistili, že s nimi můžeme hrát. A hráli jsme dobrý hokej. Měli jsme své šance, Spartu jsme zavřeli v jejím pásmu. Ve třetí třetině nám to ale uteklo. Předvedli jsme zbytečné chyby, ztráty puků a oni to samozřejmě potrestali.

Po Olomouci vaši spoluhráči říkali, že je potřeba hrát stále svoji hru…

Jasně. Ale ty týmy jsou úplně odlišné. Sparta je mnohem lepší, šikovnější. Mají lepší hráče. Olomouc hraje týmově. Jejich systém jsme jim rozbourali. Šlo to snáz. Sparta byla lepší a my jí pomohli chybami.

Branky, které jste dostali, byly mimo jiné po nedůrazu kolem vlastní branky, že?

Byla tam nějaká teč, nějaké dorážky. Tohle bychom kolem brány měli čistit.

Zdroj: Jaroslav Keimar

Vy osobně jste hrál proti svému mateřskému týmu. Ale i pro Kladno je zápas se Spartou vždy speciální. Jak jste to vnímal?

Už jsem tu párkrát hrál. Samozřejmě je to stále jiné, ale už to není tak čerstvé. Je tu nejhezčí hala v Česku, bylo hodně lidí. Na Spartě se každý tým chce ukázat. Vím, že je to pro Kladno derby. Takže jsme chtěli podat lepší výkon.

Jak už bývá zvykem, za kladenský sektor v O2 areně byl opět plný Kladeňáků…

Byla jich tu spousta. Děkujeme jim, že nás stále podporují. Jezdí, kam se dá, fandí suprově.

Jan Šejhl

Foto, video: Kladno párkrát zastavil Kořenář, ale Sparta v derby dominovala

Zdroj: Jaroslav Keimar