Pro Slavii bylo zásadní, že dala dohromady brankářskou jedničku Martina Michajlova. Rytíři sice jeho kouzlo ve druhé třetině pěti trefami odčarovali, ale jinak ho nepřekonali ani z největších šancí. A zaplatili za to dorážkou Filipa Vlčka z 66. minuty, která rozhodla, že do středečního duelu už jde Slavie s mankem pouze 1:2.

"Jednoznačně jsme si to prohráli sami, o tom žádná. Zase zbytečně mnoho vyloučených. Se*e to ještě víc, když jde zápas do prodloužení a prohrajete až tam. Jsem nasr*nej," neskrýval naštvání autor dvou kladenských branek Ondřej Machala.

Kladno zkazilo dost nudným hokejem už úvodní část. Prohrálo ji 0:2, když si sice šance vytvořilo, ale žádnou neproměnilo a samo neuhlídalo nejnebezpečnějšího slávistu Šmerhu. Ten nejprve dokonalým pasem nabil Kafkovi na úvodní branku a pak v přesilovce využil toho, že Pitule přišel o hůl a pěkným blafákem zvýšil. Nutno dodat, že to byla ve třetím duelu teprve první využitá přesilovka celkem. A tradičně po naprosto zbytečném kladenském faulu, protože Zacharčuk krosčekoval soupeře po odpískání.

Přesilovky ale začaly být velkým artiklem od druhého dějství, které bylo v sérii zatím nejhektičtější a padlo v něm díky děravým obranám sedm branek! "Máme zbytečně moc vyloučených. Necháváme se vyprovokovat a to Slavie umí. Dostanou nás ze hry, my sekneme a vyloučení jsme my. Do příštího zápasu nesmíme vůbec oplácet," varuje Machala.

Přesilovky Slavii šly, ale od druhé části najednou hráli lépe Rytíři, kteří vstřelili rovnou pět gólů. Začali bleskově a Plekanec s Melkou za pouhých 133 vteřin vyrovnali.

Slavii pomohli rozhodčí obrovskou chybou, ani jeden z celého kvarteta totiž nerozklíčoval, že si domácí ublížili vysokou holí sami a vyloučili Machalu, který v souboji ani nebyl. Jak už to v hokeji bývá, Pražané vymyšlenou přesilovku využili a zase vedli, Kružík dokonce mohl zvýšit.

Místo toho přišla drtivá poslední pětiminutovka. Suchánek, jenž nahradil zraněného Kehara, vypálil a Machala poprvé překonal Michajlova. A pak během minuty a půl přidali hosté ještě dva zásahy. Nejdřív Fryem a poté Jágr dokonale nabil Machalovi, který se tak za svoje nespravedlivé vyloučení pomstil podruhé.

Jenže to by nebylo Kladno, aby si situaci zbytečně nezkomplikovalo a pouhé dvě vteřiny před koncem nechalo volného Šteinera, jenž dal Slavii naději – 4:5. "Zbytečný gól, co jsme si mohli odpustit. Ještě jsem si to nevyhodnotil u videa, ale asi jsem nemusel chodit na hráče za bránou. Byla to kombinace vícero chyb, ale i já na tom mám svůj podíl," uznal obránce Jakub Suchánek, který nepočítal, že bude hrát, ale odstoupení Martina Kehara ho donutilo.

Slavia své naděje vvužila poměrně brzy, opět z přesilovky se trefil Poletín, a tak se začínalo znovu. Blíž rozhodnutí byli hosté, soupeře ve třetí třetině přestříleli 16:4, jenže Michajlov chytil maskou i největší šance Plekance.

Podruhé za sebou se tak prodlužovalo, a vypadalo to, že Rytíři zase vyhrají, na ledě dominovali. Po akci Frye pálil Hajný už do odkryté klece, ale Michajlov předvedl zákrok jako z NHL. A tak z první akce udeřila Slavia. Vychladlý Košarišťan vyrazil střelu jen nad sebe a padající puk trefil Vlček – 6:5.

"Bylo to jako na houpačce. Pět gólů venku je super vizitka, ale taky pět obdržených. Na to bychom měli v play off venku vyhrát," hodnotil Jakub Suchánek a dodal: "Je to hra chyb. Udělali jsme jich zbytečně víc. A proto je výsledek takový, jaký je. Ale nedělal bych z toho zbytečnou vědu a připravil se na zítřejší zápas," uklidňoval.

Bojovněji byl nastaven jeho mladší spoluhráč Ondřej Machala. "Hodíme to za hlavu. Furt vedeme 2:1. Vyhrajeme tady druhý zápas, pak si je louskneme doma a jedeme dál."

Slavia Praha – Rytíři Kladno 6:5 pp (2:0, 2:5, 1:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Kafka (Šmerha, Barák), 18. Šmerha (D. Krejčí, J. Novák), 26. D. Krejčí (J. Novák), 40. Šteiner (Kafka), 47. Poletín (Vlček, Novák), 66. Vlček (Kuťák, Kružík) – 21. Plekanec (Hlava, Jágr), 23. Melka (Pitule, Hlava), 35. Machala (Suchánek), 36. Frye (Guman), 36. Machala (Jágr). Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:9, navíc Marosz (K) na 10 min.. Využití: 2:2. Stav série: 1:2.

Slavia: Michajlov – Sedlák, D. Krejčí, Buchta, Jeřábek, J. Novák, Říha, Barák – Ondráček, Poletín, J. Doležal – Šmerha, Vampola, Kafka – Kružík, Vlček, Pšenička – Jaroslav Brož, Šteiner, Kuťák.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Kehar, Sorokin, Snuggerud, Zacharčuk, Suchánek – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Hajný, Filip, Kubík.