V důležité bitvě o předposlední místo v hokejové extralize se na kladenské straně blýskl dvěma góly lotyšský krajánek Eduards Tralmaks. Ten se prosadil nejdřív z trestného střílení, poté i v přesilovce. Kladnu to ale stačilo pouze na bod za prohru po samostatných nájezdech. „Ještě je před námi spousta zápasů a pořád to můžeme otočit a dostat se i do play-off,“ doufá šestadvacetiletý střelec.

Eduards Tralmaks v zápase s Mladou Boleslaví. | Foto: Roman Mareš

Předpokládám, že jen jeden bod z Boleslavi je pro vás málo, že?

Samozřejmě. Při našem postavení a důležitosti zápasu je jeden bod prostě málo. Ale berme to i pozitivně. Nebrat ani jeden bod by byla opravdu těžká ztráta. Každý chtěl vyhrát, zvláště v takovém souboji. Ale ještě je před námi spousta zápasů a pořád můžeme obrátit náš směr a dostat se i do play-off.

Zápas musely rozhodnout až samostatné nájezdy.

Myslím, že to byl opravdu zajímavý zápas. Oba týmy do toho daly 110 procent. Všichni do toho dávali vše a věřím, že si to fanoušci museli užít. Bohužel to skončilo tak, jak to skončilo, a my máme jen bod. Ale příště si na to vzpomeneme a vezmeme si ztracené body zpět.

Svazoval vás tlak tak důležitého zápasu?

Tlak byl opravdu velký. Ale zároveň i velká motivace. Nakonec bereme bod a nejsme poslední. Ale my nechceme hrát o poslední místo. Díváme se výš, naším snem je probojovat se do play-off. Ano, teď bojujeme o předposlední místo, ale věřím, že zbývá ještě dost zápasů, abychom se mohli dívat na vyšší příčky. V neděli nás čeká další zápas. Věřím, že se dáme dohromady a proti Třinci to bude ještě lepší.

Začátek byl dobrý, když jste dal v sedmé minutě gól z trestného střílení. Jak jste celou situaci viděl vy?

To byl jednoduchý gól. Znám svoje silné stránky a jedna z nich je dobrá střela. Tak jsem naznačil střelu a pak střílel do levého rohu. Ale důležitá byla dobrá přihrávka od Klépy (Jakuba Klepiše), po které mě museli faulovat. Takže poděkování patří jemu. Ale zase jsme si to pokazili vlastními vyloučeními. Boleslav má jednu z nejlepších přesilovek v lize. Víme, že nesmíme faulovat a stejně se necháváme vylučovat. Zbývá do konce základní části ještě hodně zápasů a musíme něco vymyslet, aby se to zlepšilo.

Kladnu se dlouhodobě nájezdy nedaří. Věřil jste si?

Na jednu stranu mi mé výkony sebevědomí dodávaly, na druhou jsem letos jel už tři nájezdy a ani jeden nevyšel. Takže pochybnosti v hlavě byly. Ale cítil jsem se dobře a chtěl jsem udělat to, co umím, v čem jsem dobrý. Prostě využít své silné stránky. A to vyšlo. Během nájezdů jsem chtěl udělat něco podobného. Ale už to nevyšlo.

Dají se popsat emoce po vašem vyrovnání na 3:3?

Bylo to šílené a hrozně silné. Zápas byl opravdu těsný a v tu chvíli to bylo neskutečné. Ve třetí třetině bylo o co hrát a oba týmy hrály dobře. Musíme v tom vytrvat i proti dalším soupeřům. A hlavně nesmíme chodit na trestnou lavici. Věřím, že bychom mohli udělat bodovou sérii. Pokud tedy zapracujeme na tom, že udržíme náš výkon celých šedesát minut. Ukázali jsme si, že to jde. Udělali jsme chyby, které Boleslav potrestala, ale podobné chyby se stávají i soupeřům. A to zase musíme využít my.

Kladnu se nedaří v prodloužení ani nájezdech. Co za tím může být?

To je úplně jiná hra. Tři na tři na tréninku moc necvičíme. Nemyslím si, že je to jen o štěstí. Prostě nemůžeme přijít na to, jak dát gól. Stejně jako minule, kdy Jarda Pytlík měl dobrou šanci. Mohli jsme rozhodnout i v Boleslavi v prodloužení. Ale prostě to nejde.

Berete jen bod. Co to může udělat se sebevědomím pro příští zápasy?

Teď jsme všichni zklamaní. Ale snad si zdravé naštvání přeneseme do dalšího zápasu a to nás posune jen dopředu.