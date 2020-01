Vzhledem k průběhu utkání se zdá, že jsme v Pardubicích přišli o jeden bod. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Vedli jsme 3:0, měli jsme to ubojovat za tři body, ale dva jsou pro nás nesmírně důležité. Pořád jsme koukali spíš dozadu než dopředu. Sice je to škoda, ale je to prostě důležité. A lepší za dva než za nulu.

Hned ze začátku jste po přihrávce Antonína Melky trefil břevno. Kolik tam chybělo?

Břevno, no. Takže pět centimetrů. (Usmívá se.) Byla to škoda. Tonda mi to dal a já to netrefil úplně dobře. To vždycky zamrzí, když je to takhle kousek.

Po další přihrávce od Melky jste se už ale nemýlil…

Našel mě krásně krosem. Dvě vteřiny předtím jsem koukal na kostku, kolik času zbývá. Viděl jsem, že je málo času, tak jsem vystřelil. Jsem moc rád, že to padlo.

V druhé třetině jste si to prohodili a skóroval naopak Melka. Jak se celá akce zrodila?

Byla to vydařená akce. Byla tam buly v našem pásmu, zahráli jsme signál na krátký roh. Puk se nám krásně odrazil, že jsme jeli dva na jednoho. Dal jsem to Tondovi a ten krásně zakončil.

Antonín Melka řádil a mohl přidat i gól na 4:1. To by asi mohlo rozhodnout, že?

Byla to škoda. Myslím, že kdybychom dali gól na 4:1, tak je to zlomí. Bohužel se tak nestalo. Ale tak jsme rádi za ty dva body.

Bylo znát, že se jednalo o souboj týmů, pro které je každý bod velice důležitý?

Samozřejmě. Věděli jsme, že je to pro nás velmi důležitý zápas. Pro ně ještě o něco víc. A asi to to tak i vypadalo. Dostali jsme se do vedení 3:0, ale jak jsme dostali gól na 3:1, tak jsme přestali hrát naši hru. Pardubice pak srovnaly na 3:3. Ale je super, že jsme se po vyrovnávacím gólu vzpamatovali a začali zase hrát dobře.

Vypadalo to, že jste hráli celkem pasivně…

Řekli jsme si, že chceme čekat na jejich chyby a půl zápasu jsme to hráli výborně. Pak jsme bohužel dostali gól a přestali jsme hrát. Ale tak to je. Domácí tým se snaží vždycky tlačit dopředu. Zvlášť Pardubice, které dneska musely. Asi už mají nůž na krku v každém zápase. Bylo to na nich ze začátku taky vidět.

I minule jste se v Pardubicích prosadil. Jsou vaším oblíbeným soupeřem?

Do letošní sezony mi neseděly. Hrálo se mi tu blbě. Ale tak dal jsem tu letos dva góly, tak se to asi obrátilo. (Usmívá se.)

Vypadá to, že minimálně bodově se dostáváte zase do formy. Cítíte se tedy lépe?

Byl jsem deset dní nemocný. Cítil jsem se strašně. Dnes byl první zápas, kdy jsem se cítil trochu líp a doufám, že se to každým dnem bude zlepšovat a dostanu se trošku do formy.

Jan Šejhl