V úterý se poprvé v přípravě představili hokejisté Kladna na domácím ledě. Soupeřem jim byl tým McGill Red Birds z kanadské univerzitní soutěže. Poprvé se při té příležitosti objevil v kladenském dresu vytáhlý, téměř dvoumetrový obránce Radek Jeřábek, který tak naskočil do přípravy po zranění. Letní posila by měla být hlavně defenzivním specialistou. „Pocházím z Prahy, takže budu dojíždět a je fajn, že to mám kousek,“ vysvětloval Jeřábek jeden z důvodů, proč se rozhodl posílit Rytíře.

Máte za sebou první zápas. Jak jste se cítil?

Hrál jsem poprvé, protože jsem se potýkal se zraněním. Ale kluci mi pomohli, fanoušci také. I v takovém počasí jich přišlo hodně. Byla to fajnová kulisa. Děkujeme za to.

Prozradíte, co vám bylo?

Měl jsem něco s kolenem, rozseklou nohu. Ale nic vážného, ale potřeboval jsem to doléčit. Teď už je to úplně v pohodě.

Proti Kladnu hrál nezvyklý soupeř. Jak se vám zdál na ledě?

Na nich bylo znát dravé mládí a zámořský styl hokeje. Snažili se hrát do soubojů, v rychlosti. Byli šikovní. Byl to plnohodnotný soupeř.

Bylo poměrně hodně střel na obě strany. To asi je pro obranu složité, že?

Bylo to nahoru dolů. Máme na čem pracovat. A tak na tom pracovat budeme. Ale to platí asi i pro ně (směje se). Byl to otevřený hokej.

Připravovali jste se i na soupeře nebo jste si potřebovali vyzkoušet vaši hru?

Ze hry soupeře jsme žádné video neměli, řešili jsme hlavně naše návyky. Prostě jsme se připravovali na naši hru. Tak by to mělo být vždycky.

Jaké je to nastoupit proti takhle neznámému soupeři?

Úplně stejně jako na normální zápas. Je to další soupeř, kterého chcete porazit, další zápas, který chcete vyhrát. Neměnil bych tu přípravu.

Došlo při tréninku už i k nácviku přesilovek?

K tomu jsme se nedostali. Teď to bylo, že kdo byl na řadě, tak šel na led. Na tom ještě budeme pracovat. Dáme tomu čas, který je potřeba.

Vy sám ale asi myslíte na jiné cíle než se prosadit do přesilovkové formace, že?

Nebudu se tomu bránit, ale moje role asi bude jiná. Každopádně se budu snažit plnit takovou roli, kterou mi trenéři přidělí.

Už od trenérů víte, jaká role by to měla být?

Mluvili jsme spolu předběžně už v sezoně. Nějaké informace proběhly. Ale v loňské a předloňské sezoně mě zdobila nějaká hra a tak by to měla být i dále.

Jak vy osobně zvládáte letní přípravu, když ji máte zkomplikovanou o to zranění?

Je to náročné. Už se těším na sezonu, až půjdou zápasy rychle po sobě. Tohle přípravné období. Pořád se tam prokládá dvoufázový trénink. Už se prostě těším na sezonu.