V utkání jste sice prohrávali, ale povedl se vám parádní obrat. Můžete zhodnotit svým pohledem duel s Olomoucí?

Něco jsme si po první třetině v kabině řekli. Ale i proti Vítkovicím jsme to otočili. Prostě jsme zase začali hrát ten náš hokej, který jsme hráli jen prvních deset minut. Pak jsme na chvíli vypadli z tempa. Ale nakonec to dopadlo dobře. Co k tomu dodat…

Vypadalo to, že to ale mohly být i tři body. Nemrzí vás tedy spíše ten „ztracený“ bod?

Mohly, ale nebyly. Samozřejmě, že to mrzí. Vždycky to mrzí, když se dalo bodovat víc. Ale to se nedá nic dělat. Ještěže jsme urvali ty dva.

Byl jste na ledě při třetím gólu Olomouce a zdálo se, že jste byl v místech, kde by obránce neměl být. Můžete objasnit, co se tam stalo?

Jel jsem tam trošku dopředu a nějak jsme se s ani jedním útočníkem neshodli. Taková blbá souhra chyba a náhod. To se ale v hokeji prostě stává. Hokej je hra chyb. To se nedá nic dělat.

Ale na druhé straně jste měl velký podíl i na prvním kladenském gólu. Jak se celá situace zrodila?

Řekli jsme si, že budeme rychle otáčet hru. S Kehym jsme se domluvili, že uděláme to kyvadlo, což se povedlo a Džegr tam dobře odskočil na pravý mantinel a byl tam, kde má být. To bylo hlavní. Sehráli jsme to prostě tak, jak jsme si řekli a skončilo to gólem. Takže super.

Když se vám povedlo snížit, vypadalo to, že celým stadionem vládla téměř euforie – na ledě i v hledišti. Viděl jste to také tak?

Fanoušci byli fantastičtí, i díky jim jsme to otočili. Doufám, že v tom budou takhle pokračovat.

Myslel jsem ale, že euforie byla i na ledě. Vypadalo to, že je vás plný led a Olomouc rázem měla problém.

Když vás žene takový kotel, s takovýma hlasy, tak se to taky jinak hraje.

O místo v sestavě Rytířů stále bojujete a vypomáháte Ústí. Pomáhá vám to?

To určitě. Jsem Ústí vděčný, že dostanu tolik prostoru. Hraji tam situace, na které jsem doteď nebyl zvyklý – jsem tam na přesilovce, v oslavení. Takže to mi dává větší klid na hokejku. Ale i ve hře pět na pět, protože se vyhraju. Mám tam velkou porci minut, což je úplná bomba. To vám dodá sebevědomí i do extraligy.

Také jste se nakonec dostal i v Kladně alespoň na pár vteřin na přesilovku…

To bylo jen takové dostřídávání, nebylo to cílené. I to se cení a jsem rád, že jsem tam mohl být.

Sice jste obránce, ale můžete hodnotit, jak týmu pomohlo, že trenéři zamíchali útoky?

Já jsem zastánce toho, že obránce je v podstatě čtvrtý útočník. Když obránce pomůže dopředu, tak tím můžeme přehrávat útočníky. Sám jsem spíše útočný typ, mám rád tyhle situace.

Před letošní sezonou jste se vzdal vaší obvyklé pětadvacítky na dresu. Nelitujete toho?

Áda Stach starší a tu pětadvacítku tu měl před pár lety a udělal s ní rekord. Ale zachoval se jako chlap, přišel za mnou a požádal mě, jestli bych se jí nevzdal. A já jako mladší hráč, který navíc s tímhle číslem ani nic nedokázal, tak byl logický krok mu ji nechat. A vybrat si jiné číslo. Patnáctku jsem navíc měl jako malý – po tátovi, který tedy nikdy žádnou vyšší soutěž nehrál. Když jsem přišel sem na Kladno, tak patnáctka byla obsazená, tak jsem si vzal pětadvacítku. A to mi zůstalo až doteď. Čili jsem se jen k patnáctce vrátil.

Po minulém utkání Jaromír Jágr oznámil, že vám do kabiny jako překvapení instaloval nové ozvučení. Jak vás potěšilo?

(Směje se). Bylo to super překvapení. Máme tam teď super ozvučení a můžeme si něco poslechnout. Ale já už mám zákaz něco pouštět (směje se). Ale dneska si zase něco pustíme znovu.

