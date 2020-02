Jaké to bylo na ledě po dlouhé pauze?

Nebyl jsem si ve všech situacích úplně jistý, jak bych měl být. Ale nechci moc hodnotit sebe, spíš týmový výkon. Koukám hlavně na to, jak hrajeme jako tým, protože to musíme zvládnout. A to se dneska nepovedlo.

První třetina ještě byla z vaší strany dobrá. Kde se to pak zkazilo?

Myslím, že se tam nic nestalo. Trochu jsme propadli v některých situacích. Místo brzdy jsme to projížděli. Neřekl bych, že se tam stalo něco konkrétně.

Poslední dobou na tým padla výsledková krize. Jak moc s týmem zacloumaly inkasované branky?

Tohle není o psychice, ani o krizi. Neřekl bych, že jsme v nějaké krizi. Na každý tým to v sezoně přijde, a tak to jednou přijít muselo. Je to pár zápasů. Jak jsme do toho dostali, tak se z toho musíme taky dostat.

V závěru jste sahali po bodu, který by si Kladno asi zasloužilo. Mrzí to teď ještě o to více?

Asi jo. Ale nás mrzí celý zápas. V první třetině jsme to měli ve svých rukách. Měli jsme si to udržet.

Připomněl jste si, že jste se zranil právě ve Zlíně?

Určitě jsem si na to vzpomněl. Ale to je hokej, tak na to nemůžu koukat, kde, co nebo jak. Musím hrát stejně. Dám si na to trochu pozor. Bylo to po mé chybě.

Jak se to tam tehdy semlelo?

Odehrál jsem puk, nebyl jsem zpevněný a hned jsem dostal hit. Dal jsem si hlavou o mantinel. A hned v dalším střídání, když jsem byl takový malátný, tak jsem dostal znovu. Byl jsem trochu mimo, tak jsem radši odstoupil. A vyšel z toho otřes mozku.

Proslýchá se, že to bylo nakonec větší zranění. Můžete prozradit více?

Není to nic tajného. S vedením jsme si mysleli, že by to mohlo být dobré. Byl mi diagnostikovaný jen lehký otřes. Ale byl tam problém v páteři. Měl jsem jí trochu nataženou a stále se mi motala hlava. Nebylo to ono, tak jsem to léčil trochu déle. A dal jsem si úplné volno. Až se to doléčilo. Musím zaklepat, že je to dobré a nepociťuji žádné změny.

Spodek tabulky se hodně přibližuje a vás čekají dva těžké zápasy venku. Jak s tím teď naložit?

Nijak. Vyhrát je. Na to není jiný recept. Od zápasu k zápasu. Na každý se stoprocentně připravit, že to vyhrajeme. Přes to nejede vlak. Nekoukat na žádné tabulky. Jakmile se začne kalkulovat, tak to obvykle špatně dopadá.

Jan Šejhl