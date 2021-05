Trončinský působil ještě na startu sezony 2019/20 v domácí extralize. Po pěti zápasech v dresu Litvínova se vydal hrát britskou ligu za Sheffield. V uplynulém ročníku pak hájil barvy týmu Gyergyói HK, který hrál v rumunské i maďarské soutěži.

Za celou sezonu včetně play off nastoupil Trončinský do 48 utkání a připsal si 52 bodů (7+45). V minulosti strávil dvě sezony i v KHL, kde hrál za Chanty-Mansijsk a Slovan Bratislava. Většinu kariéry ale odehrál Trončinský doma. Mezi českou elitou působil vedle Litvínova také v Kladně, Liberci, Třinci, Mladé Boleslavi a Pardubicích.

Do Kladna přišel v sedmnácti letech z juniorky Litvínova a hned v té sezoně mu trenér Zdeněk Müller dal i čtyřikrát šanci v A týmu. V tom nakonec odehrál pět let s bilancí 127 zápasů + 18 v play out + 9 v play off. Právě v play off dal i jeden slavný gól do sítě Plzně, kterou pak Kladno vyřadilo. Tronča, jak se mu přezdívalo, však měl i problémy se životosprávou, trenér Müller ho dokonce musel občas poslat z tréninku.

Divokou pověst, která ho během kariéry provázela, sám částečně potvrdil před dvěma lety. "Nejsem anděl, to říkám na rovinu. Ale na druhou stranu, dost věcí, co se o mně říká, je nafouknutých. Je jednoduché říct, že zase v něčem létá Trončinský," řekl v rozhovoru pro server iSport.cz Trončinský.