Termer je skutečně slavnou brankářskou postavou, vždyť v nejvyšší československé soutěži odchytal přes dvacet sezon. To bylo v jeho době unikátní, hokejová dlouhověkost se u nás nosila málo.

Odchovanec Kladna a zdejší rodák paradoxně v Kladně kariéru nezačal, ani nekončil. Premiéru si připsal v dresu Dukly Litoměřice a končil v Zetoru Brno, kde dělal dvojku mladému reprezentantovi Karlu Langovi.

Drtivou většinu zápasů v lize však odchytal v kladenském dresu, ve kterém stál mezi tyčemi v celkem 553 utkáních.

V sezoně 1968-69 stál pětkrát v brance československé reprezentace a měl startovat na památném MS 1969 ve Stockholmu, kde Čechoslováci dvakrát porazili sbornou komandu. O start ho připravilo zranění.

Smůlu měl i na zlatém MS 1972 v Praze, kde byl třetím reprezentačním brankářem po Holečkovi a Dzurillovi, ale v té době gólmanská trojka nebyla součástí užšího kádru reprezentace.

V Kladně si zachytal nejprve vedle Jiřího Kulíčka, pak se střídal se Zdeňkem Vojtou a po jeho odchodu s Miroslavem Krásou. Spolu se zasloužili o první tituly Kladna v legendárních 70. letech. „Když už mi ale bylo pětatřicet, tak kladenští trenéři potřebovali někoho mladšího a vzali Milana Kolíska. Naštěstí si mě do pražské Sparty vyžádal trenér Luděk Bukač. Ve Spartě totiž právě skončil Jirka Holeček a mužstvo nemělo adekvátní náhradu," vzpomínal kdysi Termer na zajímavý přestup.

Ve Spartě ještě chytil druhou mízu a odchytal tady tři sezony a ani to ještě nebyl konec, přišel totiž přestup do Brna. Ještě pomohl ČLTK a Neratovicím, teprve pak skončil a začal se věnovat trénování a byl také řadu let skautem St. Louis Blues v NHL.

Hokejem žil do posledních chvil a ten kladenský na Miroslava Termera nikdy nezapomene.