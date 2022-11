Důležitou roli taky zahrála kladenská přesilovka.

Tyhle speciální týmy rozhodují zápasy. Buďme rádi, že to tam napadalo.

V čem zafungovala?

Hráli jsme je jednodušeji. Nevymýšlíme nahrávky do prázdné brány. To se nedá, když se týmu nedaří. A řekněme si na rovinu, že se nám nedařilo. Chce to dát ulepený gól. Nechci říkat, že to byly ošklivé góly, ale i takové potřebujeme.

Video: Klepiš se vrátil vítěznou brankou, Rytíři porážejí silné Bílé tygry

Zákroky na hraně pravidel vypadala hra trochu vypjatější…

Každý zápas je vypjatý. Kdo udrží chladnou hlavu, ten vyhraje. A to se povedlo víc nám.

Ve třetí třetině přišel kiks, který musel zachraňovat brankář Bow.

Tam mi zachránil zadek. Viděl jsem volného beka. Nečekal jsem, že mi do toho soupeř vjede. Naštěstí si s tím i s dorážkou Bowsie poradil. Pak už jsem jenom sebral puk a odpálil ho, abych to trochu uklidnil. Ještě jsem mu v kabině děkoval.

Může vás výhra nad Libercem uklidnit před nedělním duelem s Brnem?

Takové řeči nemám rád. Do každého zápasu se jde za stavu 0:0 a může to skončit jakkoliv. V Brně jsme vyhráli. Pokud budeme hrát jako proti Liberci a ještě o něco líp, budeme brát další body.

V pondělí oslaví čtyřicítku Tomáš Plekanec. Co byste mu popřál a jak byste ho popsal jako spoluhráče?

Ať ještě pár let vydrží. Třeba do padesáti jako Jarda (směje se). Je to persona. Když něco řekne, tak to na ledě udělá. Přijde přihrávka, kam řekne. Je skvělá vlastnost, že vás nikdo z protihráčů nesnáší. Takové hráče potřebujeme.

Jan Šejhl