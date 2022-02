Proti Varům jste odehráli jeden z nejlepších zápasů sezony. Souhlasíte? Byl to jeden z nejlepších. Naší lajně to šlapalo. Hned od začátku jsme měli tlak, Jarda Pytlík dával gól už ve druhé minutě. Potom se to povedlo i mně. Potom po přesilovce se trefil Bery (Matěj Beran). Buďme rádi, že jsme vzali tři body. Musíme na to navázat i příště.

Váš gól padal do brány celkem zvláštně. Bylo to přes brankářovu lapačku?

Jo, gólmanovi to nějak přepadlo. Snažil jsem se zpomalit za modrou čárou. Prostě to se štěstím propadlo. Jestli to byl teploměr, to jsem nezkoumal.

První dva góly zařídila vaše lajna, na ledě jste byl i u třetího. Zafungovala ta správná chemie?

S Tondou (Melkou) jsme si říkali, že když to hodíme Jardovi (Pytlíkovi) do rohu, tak je schopný puk vybojovat. Je výborný bruslař, Tonda zase udrží puk. Vzájemně se prostě doplňujeme.

Jeden zápas jste absentoval a proti Varům jste byl u nejdůležitějších okamžiků. Jak se cítíte?

V první třetině bylo znát, že jsem byl dva dny mimo led. Pak už jsem vyklepal nohy. Hlavně že jsme to dotáhli do vítězného konce.

S Vary často padá dost branek. Věnovali jste tomu speciální přípravu?

Připravovali jsme se asi standardně. Před zápasem jsme si s kluky z lajny říkali, že náš kladenský systém na Vary platí. Jak hrají osobní obranu, tak stačí zablokovat jediného hráče a dá se z toho vyjíždět.

Ke konci z karlovarské strany přicházely celkem tvrdé zákroky. Jak jste to vnímal?

To je v každém zápase. Když někdo prohrává, navíc takhle 5:0, tak nemá co ztratit a chce dohrávat každý souboj. Na to musí být každý hráč připravený. Já se tam snad s nikým ani nepotkal (směje se).

Jak po takhle vydařeném zápase udržet správnou pokoru?

Hlavně se musíme koukat pořád pod sebe. Nesmíme nic zásadního změnit, na druhou stranu se pořád dá něco zlepšit. Je to o maličkostech.

V neděli dorazí do Chomutova Brno, které se prezentuje úplně jinak. Jak se na to teď připravit?

Můžeme od nich čekat jiný hokej, ale jestli budeme hrát jako proti Varům, tak se nemusíme bát. Když vše na ledě odevzdáme, nebude to pro nás potupa.

Jan Šejhl