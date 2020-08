ČEZ stadion v Kladně bude ve čtvrtek znovu otevřen. Původně ho hygiena kvůli koronaviru zavřela do 15. srpna, ale vlastním stadionu - město Kladno (potažmo společnost SAMK) ve spolupráci s klubem zajistily perfektní desinfekci prostor. Trénovat mohou všechny týmy, které nebyly zasaženy koronavirem.

Současná podoba ČEZ stadionu Kladno. | Foto: Deník / Jan Brabec

To se netýká A týmu mužů, ale tomu už karanténa bude končit a v pátek by mohl začít opožděně s přípravou také on. V úterý by pak měli Rytíři sehrát první duel Generali Česká Cupu proti Spartě. "To ještě nemůžeme potvrdit stejně jako to, zda začne áčko trénovat. Vše se rozhodne až ve čtvrtek dopoledne," řekl Deníku mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl, podle něhož je nutné nejprve nastavit na stadionu pravidla a dát je vědět veřejnosti.