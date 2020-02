Třikrát jste vedli, a přesto odjíždíte s porážkou. Co se dá vůbec k takovému utkání říct?

Určitě jsme zklamaní. První dvě třetiny od nás byly dobré. Ale vždycky jsme si nechali dát blbý gól.

Plzeň to nakonec zvrátila ve třetí třetině. Co se v ní stalo?

Nevím, vůbec nevím, co k tomu říct. Těžko takhle po zápase vůbec mluvit.

Celou sezonu tým maká naprosto naplno. Nemohly teď dojít třeba i síly? Ve třetí třetině to tak trochu vypadalo.

To bych vůbec neřekl. Naopak bych řekl, že máme natrénováno. (odmlčí se) Uvidíme.

Zápas byl trochu podobný tomu v Liberci, kdy jste také několikrát vedli, a přesto jste nebrali ani bod.

Teď nás takováto porážka mrzí nejvíc. Kdybychom dostali pět gólů a nedali jediný, tak se to neřeší tolik. Dali jsme pět, a přesto odjíždíme s porážkou. O to víc nás to teď mrzí. Navíc za situace, kdy potřebujeme každý bod.

Poslední dobou se vám nedaří vstřelit moc branek. A když už zafunguje útok, jsou problémy v obraně. Kde lze hledat příčinu?

To bude hlavně tím, že ostatní týmy čekají na naši chybu a pak už jí jen potrestají. Pak už teda betonují. Plzeň chtěla dávat góly, tak jsme na druhou stranu taky nějaké dali.

Vypadá to, že na mužstvo padá psychická křeč. Dá se s tím ještě nějak popasovat?

To vůbec nevím. Ještě se dá získat dvanáct bodů a s tím do zbytku soutěže jdeme. Každý zápas bude důležitý a prostě musíme jít zápas po zápasu. Nekoukat se doleva, doprava.

Jak lze udržet hlavy nahoře, aby byla ještě šance vyhnout se sestupu?

Nekoukat na tabulku, jít do každého zápasu naplno. A doufat, že to ještě vyjde.

Jan Šejhl