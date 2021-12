Do sestavy Kladna se sice vrátil po trestu Dotchin, ale vypadl Kehar a hlavně zase nemohl hrát Jaromír Jágr, s Litvínovem tak prospěšný. I proto jeho klub v neoblíbené areně zase nebodoval. Nevyhrál tady šestkrát v řadě a naposledy slavil v play out 2014 (navíc tehdy o nic nešlo). Tentokrát bylo v sázce víc, vždyť i Vary bojovaly o to, aby polštář na Rytíře zvýšily na 15 bodů. Povedlo se.