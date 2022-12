Všichni nastoupí v mužstvu Rytířů v klasických dresech Kladna, zatímco protivník Poldi si oblékne speciální sadu zlatých dresů. Jeho hlavními hvězdami budou aktuální kouč Rytířů Otakar Vejvoda mladší a sportovní manažer Jiří Burger. Ti sice ve své kariéře NHL nehráli, ale o jejich kvalitách může těžko někdo pochybovat, útočníci do byli dokonalí.

Chybí P+P, příjemným překvapením je Eliáš

Některé skvělá jména nenajdete, na první dobrou chybí Pavel Patera, Martin Procházka, bratři Kaberleové nebo Marek Židlický. Ale soupisky se povedlo zaplnit skvělými jmény a někdy i nečekanými.

Tím asi nejnečekanějším je Patrik Eliáš. Třebíčský odchovanec hrál za Kladno v dorostu a pak dvě sezony v mužském A týmu, kde zaujal třeba krásným gólem v play-off přes tehdejší hvězdu Slavie Vladimíra Růžičku. Od jeho odchodu do zámoří, kde se stal hvězdou New Jersey, se ale 27 let na ledě kladenského stadionu neobjevil, či spíše jednou ano, ale 12.12. 2004 to bylo v dresu Znojma a pak při školičce pro děti. Teď ovšem kývl na nabídku Jaromíra Jágra okamžitě.

Z Německa, ale i Dánska

Martin Ševc nebo Václav Skuhravý jsou už roky spojeni spíše s konkurenčními kluby Mladé Boleslavi a Karlových Varů. Ale v Kladně začínali i oni a fanoušci si je dobře pamatují.

Úplně jinou než kladenskou cestu volili také další účastníci exhibice, kteří přijedou z velké dálky. Třeba obránce Martin Ančička se jako mladík vydal do Německa, později získal i jeho občanství a zahrál si za naše západní sousedy na MS. Tomáš Placatka zase odehrál drtivou část kariéry v Dánsku, kde dodnes žije, nicméně na zápas přijede a hokej prý bude hrát po 17 letech.

Za Kladno si v kariéře zahráli zcela minimálně také Zdeněk Nedvěd, Ivan Huml a Petr Tatíček mladší. Všichni si vyzkoušeli i NHL, hlavně však zářili v jiných ligách. Huml ve Skandinávii, Tatíček ve švýcarském Davosu, Nedvěd v daleké Asii.

Perličkou sestavy je obránce Petr Kuda z Ústí nad Labem. Vlasáč a trochu bohém, pro kterého nebyl puk nepřítelem. Mimochodem v době stávky v NHL 1994 hrál za Jágrem a tehdy měl nejvíc nastřílených gólů mezi obránci.

Nejstarší bude Jan Neliba

Naopak veteráni sestavy mají všichni do jednoho velkou kladenskou zkušenost. Vůbec nejstarším hráčem soupisky je devětašedesátiletý nezmar Jan Neliba. Na ledě tvrďák a srdcař, pak také vynikající trenér, který uměl zkrotit jak hvězdy v Kladně, tak hlavně ve Vsetíně. Trénoval také Petr Tatíček starší, dokonce pořád vede Rakovník, hlavně si ale zahraje se synem, o němž už řeč byla. O něco mladší je někdejší kapitán mužstva Josef Zajíc, další ikona fanoušků. Ti milovali také Jana Kruliše, ofenzivního beka, nebo Libora Procházku. Tyhle tři frajery spojuje jedno: hokej uměli a neváhali občas někomu nějakou ubalit a takhle se o sebe i o spoluhráče postarat.

Lajna pětistovkařů

Fanoušci se určitě chystají také na borce, kteří naopak za Kladno hráli dlouhé roky. Třeba na formaci Vítězslav Bílek – Jaroslav Kalla – Tomáš Horna. Mimochodem jen devatenáct hráčů odehrálo za Kladno v historii 500 a více zápasů a tihle tři jsou v ceněné skupině.

Na brankářském postu muselo několik hráčů odmítnout, kvůli reprezentaci a jejímu startu ve Švýcarsku hlavně dvojka Milan Hnilička – Zdeněk Orct. Ale náhrada je čitelná: Lukáš Cikánek je oblíbencem fanoušků, který vychytal i postup do extraligy, Jan Chábera je vůbec první jedničkou, která naskakovala v dresu s Rytířem na prsou. A Miroslav Kopřiva odchytal v Kladně rovněž skvělé ročníky.

Na závěr jsme si nechali trenéry, i ty mělo Kladno vždycky výborné. Václav Sýkora získal dva české tituly a prosadil se i ve světě, zejména ve Finsku a v KHL, Zdeněk Vojta je uznávaným metodikem ČSLH a Zdeněk Müller? Stál hlavně na kladenské lavičce a v prvním desetiletí našeho století byl spolu s Vladimírem Růžičkou největší stálicí extraligy.

Tak co, líbí se Vám nabídka Rytířů? Jestli ano, klidně příští neděli dorazte, vstupenky se už prodávají online (přes stránky Rytířů), nebo přímo na místě.

I když nepůjde o body, zimák bude určitě plný.

Soupiska Rytířů Kladno:



Lukáš Cikánek, Jan Chábera – Jiří Zeman, Martin Ševc, Petr Tatíček st., Jan Neliba – Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Jiří Tlustý – Jaroslav Kalla, Ivan Huml, Tomáš Horna – Vítězslav Bílek, Petr Tatíček ml., Martin Frolík – Jan Rudovský. Trenéři Zdeněk Müller a Zdeněk Vojta.



Soupiska Poldi Kladno



Miroslav Kopřiva – Jan Kruliš, Libor Procházka, Petr Kuda, Martin Ančička, Patrik Eliáš, Otakar Vejvoda ml., Jiří Burger, Josef Zajíc, Zdeněk Nedvěd, Václav Skuhravý, Václav Eiselt, Tomáš Placatka, Milan Ruchař, Zdeněk Hrabě ml.. Trenéři Václav Sýkora a Milan Nový