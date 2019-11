Předpokládám, že vzhledem k průběhu jste spokojeni s dvěma body, že?

Přesně. Protože jsme celé utkání dotahovali, tak pro nás ty dva body jsou opravdu zlaté. Navíc předchozí prodloužení se nám nedařila, snad všechna jsme prohráli, tak i z toho pohledu jsou pro nás dva body zlaté.

Nahrával jste na druhý kladenský gól. Viděl jste tam Jakuba Strnada u druhé tyčky?

Byla to přesilovka. Kauly (Tomáš Kaut) na sebe dobře stáhl beka a tím se mi otevřel prostor. Viděl jsem Strnyho (Jakuba Strnada) do prázdné. Ten dobře počkal a já mu to nahrál. Tohle vyšlo hezky.

Na vyrovnávací gól si domácí vybrali trenérskou výzvu. Věděl jste rovnou, že padl zcela dle regulí?

Přesně nevím, co zkoumali. Asi, že byl hráč v brankovišti. Ani jsem to nezaregistroval. Jen jsem dorážel. Nevím, ale asi nikdo v brankovišti nebyl, když to uznali (usmívá se).

Prodloužení působilo, že obě strany hrály opatrně a nechtěly inkasovat. Viděl jste to také tak?

Určitě. Jak jsem říkal, minulá prodloužení jsme sice nehráli špatně, ale prohráli jsme je. Tak teď jsme chtěli hrát zodpovědně a bylo vidět, že to bylo opatrné. Ale vyplatilo se. Pak tam byla jedna šance a Kuba (Strnad) to perfektně udělal a vystřelil nám bod k dobru.

Vítkovice hrají na opravdu širokém ledě. Jak jste se s tím srovnávali?

Myslím, že bylo jasně vidět, že nám to dělalo problémy. Projížděli nám tam hráči středem. Oproti Kladnu je to opravdu rozdíl. Po třetině jsme si k tomu něco řekli a od druhé třetiny jsme to zlepšili a také jsme si vytvářeli mnohem více šancí, hráli jsme v našem útočném pásmu. Postupně se to zlepšovalo a dva body si vezeme zaslouženě.

Vypadalo to, že utkání bylo pomalejší, ale to je spíš na tak velkém hřišti jen optický klam, že?

Ono to vždycky jen tak vypadá. Náročné to bylo, protože jsme museli o to víc bruslit. Takže to bylo ještě těžší. Navíc teď bylo zápasů hodně. Ze začátku jsme měli těžké nohy, Vítkovice na nás vletěly. Pak jsme to rozjezdili a už to bylo dobré. Teď bude dlouhá pauza, tak potrénujeme a uvidíme.

Prý jste odjížděli do Ostravy již o den dopředu. Pomohlo vám to také?

Jeli jsme už včera po obědě. Ale máme dva body, tak nám to snad pomohlo (směje se). Kdybychom prohráli, tak si řekneme, že je to špatně. Ale je lepší, že jsme jeli takhle dopředu.

Začali jste se znovu bodovat a zastaví vás reprezentační přestávka…

To se nadá nic dělat. Takhle to je a my během pauzy budeme muset potrénovat a připravit se na další zápasy. Možná bude i nějaké volno, ale to u nás moc zvykem není, tak asi dlouhé nebude. Ale asi budou také těžké tréninky. Ale to je dobře. Myslím, že se to pak projevuje takhle ke konci utkání, kdy máme víc sil než soupeři.

