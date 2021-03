/FOTOGALERIE/ Soupeře drtili a mačkali, přesto se hokejisté Kladna na výhru 4:2 proti pražské Slavii zase hodně nadřeli. Nicméně mají ji a je hodně důležitá. Rytíři se ujali vedení 3:1 na zápasy a v pátek 26. března doma před kamerami ČT Sport (17:20) budou chtít udělat poslední krok do semifinále play off Chance ligy.

Čtvrtý zápas čtvrtfinále play off Chance ligy: Slavia (v červeném) - Kladno 2:4. Patrik Machač se vrátil do sestavy dvěma góly. | Foto: Roman Mareš

Kladnu se konečně vrátil do sestavy šikovný útočník Machač a trenéři posunuli do druhé formace mladého Filipa. Jejich důvěru odvděčil dvěma pády do pumelic Říhy v první třetině, to jsou v play off plusové body. Slavia se držela ještě v první třetině, dokonce měla Šmerhou vekou šanci. Ale v úterý lehce propustný Košarišťan vytáhl skvělý zákrok.